Bob Pop e Inés Martín Rodrigo, invitados al I Festival Literario LGTBIQ+ 'Lletres Dissidents'

VALÈNCIA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Xàtiva (Valencia) celebrará los próximos días 28 y 29 de noviembre 'Lletres Dissidents', su primer Festival Literario LGTBIQ+, una "propuesta pionera en la Comunitat Valenciana que reivindica la literatura como espacio de diversidad, libertad y memoria".

Impulsado por la Asociación Arc de Sant Martí LGTBIQ+ de Xàtiva y alrededores y la Librería Xàtiva, el festival cuenta con la colaboración del Ayuntamiento, de la Asociación La Vall Diversa y de la Federación Diània. La campaña gráfica es obra de la ilustradora setabense Helena Moral.

'Lletres Dissidents' quiere convertir la localidad de la Costera en "un punto de encuentro entre personas lectoras, autoras, activistas y comprometidas con la cultura y los derechos humanos". "Un fin de semana para celebrar las voces que cuestionan y transforman" destaca la organización del evento, cuya programación es gratuita y de entrada libre (hasta completar aforos) y está abierta a toda la ciudadanía.

El viernes 28 de noviembre tendrá lugar la conferencia inaugural 'Palabras que liberan', a cargo de Bob Pop y bajo la moderación de Rocío Saiz, en la Casa de la Cultura de Xàtiva (C/ Moncada, 9), a las 19.30 h (apertura de puertas a las 19.00 h). Esta será una conversación sobre literatura, humor, memoria y disidencia como formas de resistencia.

El sábado 29 de noviembre, a las 11.30 h, en la Librería Xàtiva (C/ Font d'Alós, 3) tendrá lugar el club de lectura con 'Otra versión de ti', de Inés Martín Rodrigo, y moderado por José Terol, una lectura compartida sobre identidad, pérdida, amor y reconstrucción personal. La obra, galardonada con el Premi Nadal, explora la memoria emocional y las múltiples versiones que habitan dentro de cada persona.

También el 29 de noviembre, se desarrollarán un cuentacuentos y una ruta. Por un lado, a las 12.00 h, en la calle Botigues, 25 (junto a los popularmente conocidos como 'Quatre cantons'), se llevará a cabo un cuentacuentos por la diversidad, con la colaboración de la Asociación La Vall Diversa, con historias para celebrar la pluralidad de identidades y modelos familiares, pensadas para todas las edades.

Por otro lado, a las 17.30 h, con punto de quedada y de salida en la Font del Lleó de Xàtiva, se realizará la ruta literaria 'Amor, afecto e historia sin prejuicios', un recorrido por espacios emblemáticos de la capital de La Costera para descubrir libros, leyendas y textos que han hecho de Xàtiva un escenario de amor libre y memorias diversas.

El Festival 'Lletres Dissidents' "nace con la voluntad de consolidarse como un espacio cultural estable que dé visibilidad a las voces disidentes y fomente la reflexión colectiva sobre la diversidad, la libertad y la memoria", destaca el consistorio.