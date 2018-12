Boira destaca el potencial del Corredor Mediterráneo para crear "cercanías exprés" y "autopistas de mercancías"

Publicado 27/11/2018 13:02:44 CET

El comisionado del Gobierno para el Corredor Mediterráneo, Josep Vicent Boira, ha abogado este martes por "explorar modelos ferroviarios desconocidos hasta ahora en España" y ha destacado el potencial del Corredor Mediterráneo para generar nuevos servicios como la creación de "cercanías exprés interurbanas" para las personas y de "autopistas ferroviarias de mercancías" con un sistema que permite a los camiones subir a los vagones para realizar el viaje.

Boira se ha pronunciado en estos términos durante su intervención en el informativo de 'Fórum Europa. Tribuna Mediterránea', donde ha reivindicado el Corredor Mediterráneo como la "baza más potente que tiene España para jugar en el ámbito de la globalización".

Según ha explicado, esta infraestructura permitiría servicios de larga distancia y de cercanías "desdoblando la plataforma allá donde la saturación sea evidente y previsible". Actualmente, ninguna línea en España presenta estas características porque las líneas de Alta Velocidad españolas son de uso exclusivo para los trenes de alta velocidad, pese a que no en toda Europa funciona este servicio exclusivo.

En el caso de Alemania, ha apuntado, se han implementado vehículos, vías y operaciones sobre un sistema preexistente en lugar de construir uno nuevo. "Difícilmente pueden alcanzar los 350 km/h, salvo en algunos tramos nuevos, pero a cambio encontramos mayor uso y rentabilidad de la red con una integración de tráficos", ha valorado. Para Boira, no se trata de importar el modelo alemán pero sí de "explorar modelos ferroviarios desconocidos hasta ahora en España".

"MÁS QUE UN AVE DE PUERTA A PUERTA" Y A MENOR COSTE

De este modo, ha reivindicado la capacidad del Corredor Mediterráneo para crear "servicios de cercanías exprés interurbanos" para las personas. Se trata, ha dicho, de una infraestructura "muy urbana" que pasa por once ciudades de más de 100.00 habitantes entre Barcelona y Almería, y su mejora --ha augurado-- "redundaría en una mejora de la red de cercanías". "Es más que un AVE de puerta a puerta" y "su coste general bastante inferior", ha remarcado.

En el caso de València, ha precisado, cuando la entrada en funcionamiento de la doble plataforma y del túnel pasante permitiría liberar las vías que hoy funcionan, de tal manera que "las cercanías serían más ágiles y algunas llegarían al corazón de la ciudad, por ejemplo, las que vienen de Castellón, ahorrando la vuelta 'cul de sac' que hace que las cercanías del norte tengan que hacer kilómetros extra por Serrería entrando a València por el sur. Esto "mejoraría la relación de cercanías de Castellón exponencialmente", ha aseverado.

Además, Boira ha defendido el Corredor como generador de "autopistas ferroviarias de mercancías, un sistema que permite a los camiones subir directamente a los vagones de los trenes y realizar el viaje".

Para ello, resulta "fundamental" la conexión portuaria y la implementación de plataformas intermodales logísticas allá donde se concentra a carga. "Sin nodos que aglutinen carga y que permitan su transporte nunca será un éxito", ha incidido. Según ha explicado Boira, actualmente la mayoría de las mercancías viajan en camión y "los tráficos actuales ferroviarios son insuficientes", por lo que el potencial del Corredor Mediterráneo para transcurrir en grandes zonas exportadoras es "altísmo", ha insistido.

Y es que el Corredor Mediterráneo conecta seis aeropuertos en España (Málaga, Sevilla, Alicante, Valencia, Barcelona y Madrid), seis puertos (Algeciras, Sevilla, Cartagena, València, Tarragona y Barcelona), siete estaciones intermodales (Antequera, Murcia, Barcelona, Córdoba, Alcázar de San Juan, Madrid y Zaragoza) y cuatro nodos urbanos (Sevilla, València, Barcelona y Madrid), ha recordado.

Para Boira, "vale la pena" hacer del Corredor Mediterráneo "el principal proyecto de infraestructuras de España del siglo XXI". "En este momento que tantos dudan del proyecto europeísta, el Corredor es una respuesta contundente a favor de una Europa más fuerte, unida y potente en un escenario global", ha aseverado.

Además, ha recordado que según el libro blanco de los transportes el 30% de la carga de mercaderías debería pasar por ferrocarril pero en España únicamente lo hace el 4% de la carga. Por su parte, la línea ferroviaria València-Madrid va al 20%.

SOLO UN TRAMO CON CARACTERÍSTICAS "ACEPTABLES"

Boira ha hecho hincapié en que se necesitan "ciertas mejoras en la gestión más allá de la infraestructura" y ha advertido de que "la técnica es esencial para corregir las decisiones históricas erróneas en la red de comunicaciones de España y de su relación con el resto de Europa".

Dado que el ancho europeo estándar será una realidad pronto, el cambio de ancho de vía debe estar en el "AND del Corredor Mediterráneo" para que los trenes puedan entrar y salir del territorio español sin obstáculos y sean plenamente compatibles con el resto de redes europeas. "Si no, no tiene ningún sentido", ha avisado.

Sin embargo, hoy en día presenta diferentes características en cada uno de sus tramos, lo que "limita de una forma los servicios que pueden prestarse", ha lamentado. El único tramo que considera en servicio y "con características bastante aceptables" se sitúa entre Castellbisbal (Barcelona) y la frontera francesa, donde la plataforma realizada para la alta velocidad podría absorber también los tráficos de mercancías, ha apuntado.

TRAMO VALÈNCIA-CASTELLÓN, "SATURADO YA"

Boira ha abogado por "preparar" los tramos que se prevé que entren en saturación en los próximos años. Por ejemplo, el tramo València-Castellón está "saturado ya", ha dicho, "no es posible introducir tráficos nuevos en este tramo y por tanto ya se está estudiando la doble plataforma".

En otros tramos del Corredor la saturación no es tan inminente como en este por lo que el comisionado se ha mostrado partidario de "ir estudiando estas posibilidades de la duplicación de la plataforma como estudio informativo para tenerlo preparado cuando la saturación de la línea ocurra".

"INAUGURACIÓN GRADUAL"

Preguntado por las fechas en las que se pondrá en marcha, Josep Vicent Boira ha querido dejar claro que "el Corredor Mediterráneo no tendrá nunca un acto de inauguración", sino que se irá haciendo una "inauguración gradual" según se vayan poniéndose en marcha los diferentes tramos y se vaya poniendo en servicio. En todo caso, confía en que "hacia el 2021 pueda circular en ancho europeo, al menos desde Almussafes", hasta Castellbisbal-Matorell.

El comisionado del Gobierno para el Corredor Mediterráneo, Josep Vicent Boira, ha destacado también el "consenso" que ha despertado esta infraestructura y cree que la visión radial de las infraestructuras de España "ha cambiado y está cambiando".