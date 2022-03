Bolaños asegura que España "va a seguir creciendo económicamente" pese a las "incertidumbres" de la guerra de Ucrania

VALÈNCIA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Histórica, Félix Bolaños, ha asegurado que España "va a seguir creciendo económicamente" pese a las "incertidumbre" que nacen a partir de la guerra de Ucrania.

Así se ha manifestado Bolaños en València durante la Escola d'Hivern del PSPV-PSOE, donde ha ofrecido una conferencia en el marco del lema del encuentro 'Trabajar bien, vivir mejor'. Allí, ha aseverado que "ya estamos en recuperación económica". "No hablo de previsiones, hablo de datos ya existentes", ha agregado.

De hecho, el ministro ha defendido el "empleo de calidad" que se está creando "no fruto de la casualidad", sino de "las políticas públicas que ponen en el centro al empleo más digno". "Para eso ha servido la reforma laboral", ha agregado.

Así, ha subrayado que "por primera vez desde la crisis de 2008", la cifra de paro es de "menos de tres millones de parados" y "casi 20 millones de afiliados". Bolaños ha subrayado que en el último año "se han creado 900.000 empleos", lo que ha considerado "cifras de una recuperación económica sólida".

En este sentido, ha reiterado que la reforma laboral ha sido "clave" y ha indicado "una herramienta para enfrentarse a los dos problemas estructurales de nuestro mercado laboral: la precariedad y la temporalidad". "Frente a quienes se reían durante la votación porque se alegrarían de que a los trabajadores les fuera mal, tenemos la mayor cifra de la historia de contratos indefinidos y estamos mejorando las condiciones laborales de todos y todas", ha concluido.

"¿De qué se reían la derecha, la ultraderecha y sus palmeros ese día? ¿De que los empresarios no tuvieran más opción que el despido? ¿De que no hubiera contratos estables que permitieran tener una hipoteca o el alquiler de una casa? No ganaba nadie" si la reforma no salía adelante, ha considerado.

Más aún, ha remarcado: "Durante esos 15 segundos que pensaron que la reforma no salía adelante, de lo que se estaban alegrando es de que a los trabajadores les fuera mal. Así de simple, así de sencillo".

Por otra parte, durante su intervención, Bolaños ha considerado que el Consell de Ximo Puig "es un ejemplo de decencia, de buen Gobierno". "Es un caso que muestra cómo se debe gobernar buscando mejorar la vida de los ciudadanos y ciudadanas", ha añadido.