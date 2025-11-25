Boluda llama a aumentar la inversión en I+D+i hasta el 3% en 2030: "No es una utopía, otros países lo han conseguido"

El presidente de la Fundación Premios Jaume I, Vicente Boluda, durante el acto de entrega de los premios, este martes en València - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Fundación Premios Jaume I, Vicente Boluda, ha llamado a aumentar la actual cifra de inversión en I+D+i hasta el 3% para 2030, algo que "no es una utopía, porque otros países lo han conseguido", y ha reconocido que en los últimos tiempos "se ha avanzado mucho", pero "estamos en los niveles de la media de la Unión Europea correspondientes a 1985". También ha abogado por reforzar los medios para los investigadores y científicos, aumentar su nivel de conexión con las empresas y ha pedido "creer más en los empresarios".

Así lo ha manifestado durante su intervención en la ceremonia de entrega de los Premios Jaume I 2025, presidida este martes por el Rey Felipe VI. Al acto ha asistido la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, la alcaldesa de València, María José Catalá, y en representación del Consell la vicepresidenta Susana Camarero, ya que este año no ha asistido el 'president' de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón. También ha contado con una amplia representación del mundo institucional y empresarial.

En su discurso, Boluda ha apelado al Pacto por la Ciencia que proponía el profesor Santiago Grisolía y ha enumerado tres "elementos clave" que podría incluir. Así, ha apostado por aumentar la actual cifra de inversión en I+D+i hasta el 3% para 2030 y ha advertido de que ello "solo será posible si hay compromiso privado". "Desde la sociedad civil somos exigentes con nuestros responsables públicos, para que actúen y alineen las políticas públicas a la realidad empresarial de nuestro país", ha señalado.

También ha pedido "creer más en los empresarios, facilitar la creación de empresas y asegurar que se generan vocaciones empresariales". "Los países más avanzados del mundo son aquellos en que el sector privado está más comprometido con la ciencia y la investigación, pero para ello necesitamos un marco razonable que nos permita mantener e incrementar nuestra actividad a los empresarios, que somos los que generamos el 85% del empleo, el 87% del PIB y el 89% de la inversión en España", ha especificado.

Por otro lado, Boluda ha censurado la "intolerable descoordinación" entre administraciones una año después de la dana que arrasó la provincia de Valencia, situación que "no hace más que ahondar en la ya de por sí profunda desafección de la política por parte de los ciudadanos", y ha denunciado que a día de hoy "todavía no se ha iniciado ni una sola obra para evitar que una tragedia como la que ocurrió el 29 de octubre de 2024 vuelva a producirse".

"NOS HEMOS REINVENTADO Y NOS HEMOS LEVANTADO"

En su discurso, ha aprovechado para agradecer al Rey Felipe VI su presencia en el acto de entrega de galardones y que apoye "la actividad de los Premios Rey Jaume I en favor de la ciencia, la investigación y la empresa". Además, ha valorado su "apoyo, cariño y presencia constante durante todos los meses posteriores a la dana, donde el pueblo valenciano se ha sentido muy acompañado".

"Han sido meses muy duros en los que los ciudadanos de la provincia de Valencia nos hemos reinventado y nos hemos levantado, y en los que, además del cariño y apoyo de la Casa Real, hemos constatado la fuerza y la capacidad de la sociedad civil, ya que pudimos volver a la actividad gracias a su solidaridad y a la canalización de ayuda desinteresada de toda España", ha señalado.

Sobre la dana, Boluda ha señalado que a la hora de actuar en la realización de las obras que sean necesarias "debe atenderse a criterios científicos y técnicos" y ha puesto a la Fundación "a disposición" de las distintas administraciones a través del Alto Consejo Consultivo en I+D+i.

"NO HAY AVANCE SIN INVERSIÓN EN CIENCIA"

Dicho esto, ha felicitado a los galardonados con los premios de este año, quienes son "referentes en sus respectivas disciplinas y contribuyen a engrandecer a nuestro país gracias a la labor que desempeñan": "Son inspiración para todo el trabajo que desde aquí desarrollamos para que el conjunto de la sociedad sea consciente de la necesaria interconexión entre ciencia, investigación y empresa".

En este punto, ha recordado que Grisolía puso en marcha estos premios "porque era consciente de dos cuestiones que aprendió en su etapa de investigador en EEUU", una de ellas "que no hay avance sin inversión en ciencia, investigación y tecnología". "Los grandes progresos de la vida se han producido gracias a la conexión entre estas áreas y el mundo de la empresa", ha reivindicado.

El segundo aprendizaje, ha indicado, es que los países más avanzados del mundo" son aquellos en los que el sector privado y, en concreto, sus empresarios, se vuelcan con su entorno". En este sentido, ha asegurado que en España "tenemos que comprometernos más y participar más de la construcción de nuestra sociedad".

"EN NIVELES DE 1985"

En otro orden de asuntos, Vicente Boluda ha apelado a la necesidad de invertir más en ciencia e investigación y ha señalado que en España y en la Comunitat Valenciana se ha "avanzado mucho" en niveles de inversión en I+D+i, pero ha advertido de que "estamos en los niveles de la media de la Unión Europea correspondientes a 1985".

No obstante, ha considerado "de justicia" reconocer los "enormes esfuerzos" y como ejemplo de ello ha indicado que el número de investigadores "se ha multiplicado por ocho en cuatro décadas": "Hace 40 años, en el territorio español había 21.400 profesionales de la investigación trabajando, mientras que en 2025 contamos con 175.000. Y en la Comunitat Valenciana, hoy hay 15.500 investigadores, cinco veces más que los había hace cuatro décadas".

REBAJAR LA CRISPACIÓN Y POLARIZACIÓN POLÍTICA

El presidente de la Fundación Premios Jaume I también ha vuelto a reclamar "la rebaja del nivel de crispación y polarización política existente" y ha advertido de que "el ruido, en la gran mayoría de ocasiones, evita que tengamos el foco puesto en lo importante y, además, es contraproducente para nuestro desarrollo como país".

"Si a la demanda de rebajar dicha polarización unimos el tan ansiado Pacto por la Ciencia que proponía el profesor Grisolía, tenemos ante nosotros una magnífica oportunidad de avanzar y de demostrar que tanto responsables públicos como sociedad civil estamos en lo que es estratégico y fundamental para el progreso de nuestro país", ha argumentado.

PLAN SUR METROPOLITANO

Por su parte, la alcadesa de València, María José Catalá, ha aprovechado su discurso de apertura del acto para reivindicar de nuevo "un Plan Sur Metropolitano ya": "Esta tierra no puede esperar más". Ha recordado que en 1958 el entonces alcalde, Tomás Trénor Azcárraga, "alzó la voz frente al gobierno defendiendo lo que era justo para esta ciudad después de la riada del 57" y que, aunque le costó su puesto, "consiguió acelerar el Plan Sur".

"Un año después de la dana ya se debería estar trabajando en una gran solución de ingeniería hidráulica para proteger el conjunto de la ciudad y de toda el área metropolitana", ha sostenido.

Catalá ha agradecido al Rey Felipe VI su presencia en estos galardones y en especial en este último año, durante el cual los valencianos "hemos sentido a la Corona muy cerca". "Nos hemos sentido reconfortados gracias a su apoyo y presencia constante, la suya y la de toda la Familia Real", ha subrayado.

Del mismo modo, ha destacado el apoyo institucional de la Corona a la ciencia, a la innovación y al emprendimiento, que ha sido "decisivo para reforzar la confianza en nuestras capacidades como nación". Y ha recalcado que España es "poseedor de una gran sabiduría". "La ciencia está de nuestro lado, tenemos a las mejores universidades, tenemos grandes profesionales, pero necesitamos coordinación y lealtad institucional", ha reclamado.