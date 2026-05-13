Un bombero forestal a la jueza de la dana: "Ese día recibimos la misma información que cualquier otro día"

Archivo - Obras de emergencia para la reconstrucción de los puentes de la A-7 sobre el barranco del Poyo, a 30 de abril de 2025, en Quart de Poblet, Valencia, Comunidad Valenciana (España). Estos puentes fueron dañados tras la Dana del 29 de octubre en Va - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

Un bombero forestal de la brigada de Alzira ha afirmado hoy a la jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024, por la que perdieron la vida 230 personas en la provincia de Valencia, que ese día recibieron la "misma" información que "cualquier otro día", al tiempo que ha destacado: "Sabíamos que ese día venía una dana, pero como tantas otras".

Así se ha pronunciado el testigo en su declaración ante la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la riada, en un procedimiento en el que hay dos investigados: la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su exnúmero dos Emilio Argüeso.

El testigo ha explicado, según ha podido saber Europa Press de fuentes conocedoras de su declaración, que el mismo día 29 de octubre, sobre las 11 horas, recibieron la primera llamada para realizar un achique en el parking de una residencia de Carlet. No llegaron a ir finalmente.

Luego les reclamaron para ir a Benimodo a observar los niveles del barranco del Riu Sec. No llegaban a ser las 12 horas. "Ese barranco es seco. No lo había visto así en la vida", ha descrito.

Seguidamente se dirigieron hacia L'Alcúdia aunque no llegaron puesto que se encontraron "signos" de que se había salido el barranco. Allí vieron a un camión atrapado. "El camión estaba inclinado hacia el barranco, la rueda del conductor. La puerta estaba abierta. No había nadie dentro. No miramos si había objetos personales porque no era de fácil acceso", ha dicho.

En ese momento avisaron a la Central sobre el incidente del camión y volvieron a hacer una medición al barranco. "Había mucha agua, corriente, a tope. Era un barranco seco. Volvimos a informar a Central", ha expuesto.

Un poco antes de las 13 horas, ha continuado, les avisaron de que se iba a desplazar la consellera a Carlet, con lo que acudieron allí. Una vez en el lugar, le comunicaron la situación del camión. Pradas no lo sabía en ese momento y se le informó, e hizo una llamada para activar todos los medios de emergencia para la situación. También les pidió que la acompañasen a ver el vehículo.

No llegaron a hacerlo porque finalmente la consellera iba a intentar desplazarse a Utiel por la situación que también atravesaba. Cuando Pradas se marchó, volvieron al camión y vieron que el nivel de agua había subido. Se había desbordado el barranco por la zona en la que estaba el camión y la cabina "estaba inundada", ha descrito.

Ha comentado que Pradas no les dio ninguna instrucción en general para que buscaran al camionero pero también ha indicado que la situación meteorológica imposibilitaba buscarle.

"La situación de esa emergencia no es algo a lo que estemos acostumbrados. Normalmente actuamos en incendios forestales", ha dicho el testigo, quien ha añadido que no habían tenido preparación previa. "Sabíamos que ese día venía una dana pero como tantas otras. Recibimos información meteorológica por los mandos. Normalmente tenemos comunicaciones de la situación meteorológica en el turno, es lo habitual. Ese día recibimos la misma información que cualquier otro día", ha afirmado.

"MÁS PELIGROSO"

Esta jornada también ha declarado otro bombero forestal, de la Unidad de Alzira, quien ha señalado que hasta las 12.45 horas no tuvieron ninguna emergencia. A esa hora les llamaron para que fueran al puente entre Carlet y Alcúdia, al barranco del Riu Sec. "En ese momento era más peligroso que el Magro y nos pidieron que fuéramos a valorar", ha señalado.

Cuando llegaron estaba el alcalde de Benimodo y se entrevistaron con él. Les manifestó que había llovido muy fuerte durante la noche. No había escalas, con lo que hicieron vuelta de reconocimiento aguas abajo. Vieron un camión sin nadie y les dio la impresión de que el hombre podía haber bajado por su propio pie.