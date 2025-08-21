Bomberos dan por controlado el incendio forestal de Artana (Castellón)

CASTELLÓ, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón han dado por controlado este jueves, sobre las 13.00 horas, el incendio forestal de Artana, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias.

En las tareas de extinción del fuego, que se originó por un rayo, trabajan desde primera hora de la mañana tres unidades terrestres y una helitransportada de bomberos forestales de la Generalitat, una autobomba, un coordinador forestal, junto al medio aéreo.

Durante la noche ha permanecido en la zona una unidad de bomberos forestales de la Generalitat y el Consorcio de Bomberos ha seguido pidiendo precaución.