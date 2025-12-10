Bomberos extinguen un incendio de un camión de grandes dimensiones en la A-7 a su paso por Elche - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE ALICANTE

ALICANTE, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante han extinguido este martes un incendio de un camión de grandes dimensiones en la autovía A-7 a su paso por Elche (Alicante), en un incidente que no ha dejado heridos.

El fuego partió de los bajos del camión y se propagó por todo el vehículo tras generar reventones en los neumáticos. El camión quedó totalmente afectado por las llamas, según han informado fuentes del organismo provincial en un comunicado.

En la intervención, que finalizó alrededor de las 18.41 horas tras recibir el aviso a las 15.25 horas, participó una unidad de mando de jefatura, una bomba urbana pesada y una bomba nodriza pesada con un sargento, dos cabos y seis bomberos del parque de Elche.