Bomberos realizan una veintena de intervenciones en Valencia: revisión de viviendas y saneamiento de árboles

VALÈNCIA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia han realizado esta noche una veintena de intervenciones en la provincia como consecuencia de las lluvias.

En concreto, los efectivos se han centrado, sobretodo, en la revisión de viviendas.

Así mismo, los bomberos han estado extrayendo agua o supervisando el saneamiento de algún árbol, han indicado desde la entidad, que ha concretado que hasta el momento no ha habido que lamentar graves incidentes.