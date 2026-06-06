Bomberos rescatan con helicóptero a un ciclista en una zona de difícil acceso de Xixona

Imagen del rescate - CONSORCIO

ALICANTE, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante han rescatado este sábado con un helicóptero a un ciclista, de 51 años, que se ha visto afectado por una lesión muscular, en una zona de difícil acceso, en el Barranco de las Salinas, en Xixona (Alicante).

El Consorcio ha recibido el aviso sobre las 12 horas de este sábado. El ciclista se ha visto afectado por una lesión muscular, no por una caída, que le impedía continuar la marcha, informan fuentes del Consorcio.

Dado el difícil acceso por tierra, se ha activado un helicóptero que ha tomado tierra. Los rescatadores, al tomar tierra, han portado al herido al helicóptero en camilla y, posteriormente, este ha sido evacuado al parque de San Vicente.