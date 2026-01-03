Bomberos rescatan a una persona herida en una cala de Finestrat

Archivo - Bomberos del Consorcio Provincial de la Diputación de Alicante en imagen de archivo. - DIPUTACIÓN DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante han rescatado en la tarde de este sábado a un hombre, de nacionalidad inglesa, que había resultado herido tras accidentarse en una cala en la localidad alicantina de Finestrat.

Hasta del lugar, cuyo aviso se ha registrado a las 15.20 horas, se han desplazado una unidad de mando jefatura, una bomba urbana pesada, con un sargento, un cabo y cuatro bomberos del parques de Benidorm.

El rescate, que ha finalizado a las 18.12 horas, ha consistido en la evacuación del herido por mar en una lancha y, posteriormente, el traslado de este al Hospital de Villajoyosa.