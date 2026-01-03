Bomberos rescatan a una persona herida en una cala de Finestrat

Archivo - Bomberos del Consorcio Provincial de la Diputación de Alicante en imagen de archivo.
Archivo - Bomberos del Consorcio Provincial de la Diputación de Alicante en imagen de archivo. - DIPUTACIÓN DE ALICANTE - Archivo
Europa Press C. Valenciana
Publicado: sábado, 3 enero 2026 19:53
Seguir en

   ALICANTE, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

   Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante han rescatado en la tarde de este sábado a un hombre, de nacionalidad inglesa, que había resultado herido tras accidentarse en una cala en la localidad alicantina de Finestrat.

   Hasta del lugar, cuyo aviso se ha registrado a las 15.20 horas, se han desplazado una unidad de mando jefatura, una bomba urbana pesada, con un sargento, un cabo y cuatro bomberos del parques de Benidorm.

   El rescate, que ha finalizado a las 18.12 horas, ha consistido en la evacuación del herido por mar en una lancha y, posteriormente, el traslado de este al Hospital de Villajoyosa.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado