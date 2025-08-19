Bomberos trabajan en un incendio en monte Espino y se movilizan por columnas de humo en varias zonas de Valencia

Efectivos del Consorci de Castellón trabajando en un incendio en l'Alcora a fecha 18 de agosto de 2025 - CONSORCIO CASTELLÓN

VALÈNCIA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio de Bomberos de Castellón continúan trabajando en la extinción de uno de los 15 incendios declarados este lunes en la provincia: en el del monte Espino entre Tales y Artana, que sigue activo en una zona que no tiene acceso vía terrestre. En la de Valencia, avisos por columnas de humo han obligado a movilizarse a medios aéreos y terrestres en varias zonas.

En las tareas de extinción del incendio del monte Espino, con evolución positiva, están actuando medios aéreos. Por otra parte, también están movilizados por un nuevo incendio por posible caída de rayo en Fuentes de Ayódar, con una dotación del Consorcio, una unidad de forestales de la Generalitat y tres medios aéreos además de una unidad de voluntarios. En este caso, la evolución también es positiva y no se necesitan más medios, según informa el Consorcio Provincial en su cuenta de X.

A otro incendio declarado poco antes de las 10.00 horas en Torralba del Pinar se ha movilizado una unidad terrestre y una helitransportada de bomberos forestales de la Generalitat; dos autobombas; un coordinador forestal y un medio aéreo, según informa el 112.

Desde el Consorcio de Bomberos de Castellón se subraya que en esta jornada están pendientes de la posibilidad de nuevos incendios por caída de rayos en zonas con poca precipitación, pero también de la posibilidad de tormentas acompañadas de granizo y rachas fuertes de viento con acumulados de lluvia de 40 litros por hora, especialmente por la tarde y en el interior norte. Actualmente ya hay tormentas en muchos puntos si bien algunas, de momento, con escasa precipitación.

En cuanto a la provincia de Valencia, se han realizado avisos por avistamientos de columnas de humo inicialmente en Higueruelas (reposicionado a Chelva) y Llombai y en Alicante se ha declarado un incendio de vegetación en Callosa d'en Sarrià.

En el de Chelva se trata de una zona de pinada a la que se han movilizado tres dotaciones del Consorcio, una brigada forestal y un medio aéreo. El fuego de Llombai, al que se ha dirigido cuatro dotaciones de bomberos y tres aéreos, está ya controlado pero se mantienen en la zona cinco dotaciones y tres brigadas forestales.

Al de Callosa se han movilizado dos unidades de forestales; dos autobombas; dos dotaciones del Consorcio; un coordinador forestal; un agente medioambiental y un medio aéreo.

El Centro de Coordinación de Emergencias tiene decretado el nivel de preemergencia por riesgo de incendios forestales extremo en toda la Comunitat Valenciana al haber mucha probabilidad de tormentas secas. Con nivel 3 está prohibido hacer cualquier tipo de fuego, incluidas barbacoas.