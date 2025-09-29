Bomberos de Valencia mantienen durante la noche el refuerzo en todos los parques y las revisiones de barrancos

Trabajos De Los Bomberos En Marenys De Barraquetes, Sueca. - CONSORCIO PROVINCIAL BOMBEROS VALENCIA
Europa Press C. Valenciana
Actualizado: lunes, 29 septiembre 2025 22:51

   VALÈNCIA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

   El Consorcio de Bomberos de Valencia continúa esta noche trabajando con todo el dispositivo de refuerzo activado a todos los parques de la provincia y mantendrán también las rutas de revisiones de lechos de agua y barrancos, destaca el organismo en un comunicado.

    A lo largo de la tarde se han multiplicado de nuevo los servicios relacionados con las lluvias hasta sumar unas 30 actuaciones más. Desde que empezó el temporal en la noche de este domingo y según el último balance facilitado a las 21.40 horas de este lunes, el Consorcio de Bomberos de Valencia ha actuado ya en 65 servicios, la mayoría saneamientos variados de fachadas, cableado, carteles y árboles, vaciados de agua y en mucha menor medida, una pequeña cantidad de rescates de conductores que necesitaban apoyo para salir de algún punto, detallan.

    La lluvia descargada con fuerza esta tarde en la Ribera Baixa ha dejado muchas incidencias en Cullera y Sueca, donde a estas alturas todavía los bomberos todavía realizan vaciados de agua.

