Bonig sobre el adelanto electoral: "Asistimos a la agonía del Titanic en directo"

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha remarcado este lunes, sobre la decisión de un posible adelanto de los comicios autonómicos en la Comunitat Valenciana, que se está "asistiendo a la agonía del Titanic en directo" y ha criticado la "debilidad" e "inseguridad" del presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Ha asegurado que el PP "está preparado" y "tiene los deberes hechos" para afrontar la campaña electoral. "Creo que nos va a beneficiar y mucho", ha asegurado.

Así se ha pronunciado después de que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, haya asegurado este lunes que "hoy es el día" para saber si habrá adelanto electoral en la Comunitat y lo comicios, por tanto será el 28 de abril, coincidiendo con las elecciones generales.

Tras presidir la primera reunión del comité de campaña electoral del PPCV, Bonig ha asegurado: "Estamos asistiendo a la agonía del Titanic en directo". De este modo, ha manifestado que espera "que no sea a las 23.59 horas" cuando Puig "tenga a bien disolver las Corts y convocar elecciones" y ha recriminado "la expectación creada, la situación de debilidad" y "la inseguridad de un presidente que le cuesta tanto tomar un decisión".

A su juicio, "estas cosas se consensúan con el entorno más". "A las 11 horas, (Puig) ha convocado a Otra y ella no puede acomodar su agenda. Si no fuese tan grave y tan importante lo que nos estamos jugando esto sería para un guión de una película de entretenimiento de estas para dormir o para reírse los sábados por la tarde", ha valorado, antes de considerar que esta forma de proceder "es un poco ridícula".

Bonig ha ironizado que cree que "ese anuncio que estamos todos esperando no va a ser la convocatoria de las elecciones anticipadas, sino que en ese feminismo que le caracteriza al señor Puig él va a dejar de ser el candidato a la Presidencia de la Generalitat por el PSPV y va a nombrar a una mujer". "A mí me gustaría que mi principal contrincante del partido que gobierna, de uno de los principales partidos de esta comunidad, fuese una mujer y no un hombre, estaría bien", ha añadido.

Además, ha advertido que "ahora se separarán Compromís y el PSPV" Y "empezará una guerra" en la que la presidenta del PPCV también incluye a Podemos. "Que no quepa la menor duda, por mucho que disimulen y se enfrenten, ahora son la misma cosa", ha asegurado.

"NOS VA A BENEFICIAR Y MUCHO" EL ADELANTO

Preguntada por si cree que el adelanto de los comicios beneficiará a su formación, ha indicado que sí. "Creo que nos va a beneficiar y mucho, lo que quiero es que se decida ya, que no nos tengan en vilo", ha subrayado, para hacer hincapié en que los partidos que conforman el equipo de gobierno --PSPV y Compromís con el apoyo de Podemos-- "han dado lecciones de saber negociar, de pactar".

"Si hay adelanto, lo que sí que hay es un gran fracaso del Titanic", ha enfatizado Bonig, que considera que si los elecciones autonómicas coinciden con las generales "la agenda valenciana queda diluida" y el "discurso nacional va a ser importante". "En esta comunidad, nos beneficia y mucho", ha reconocido.

En esa línea, ha insistido en que el PP está "preparado" para las elecciones, con "prácticamente el programa acabado" y tras recoger durante tres años las iniciativas de "múltiples colectivos".

"Está todo perfectamente diseñado, nosotros hemos hecho los deberes, no sé si otros lo han hecho", ha declarado Bonig, que ha avanzado que el presidente del PP nacional, Pablo Casado, vendrá a la Comunitat "en las próximas semanas" para abordar la campaña y "muchísimas cosas más".

Preguntada por el criterio que seguirá la formación en tanto que las personas que concurran a elecciones municipales puedan integrar las listas autonómicas y por el caso concreto del presidente de la Diputación de Alicante y alcalde de Calp, César Sánchez, Bonig ha señalado que el PPCV pondrá en sus listas "a los mejores candidatos y candidatas", si bien ha puntualizado que "cada uno se tiene que ocupar de su responsabilidad".

En este sentido, ha planteado que "por qué no" integrar en las listas a César Sánchez o a otros 'populares' como la candidata a la alcaldía de Castellón, Begoña Carrasco; al primer edil de Alicante, Luis Barcala, o a los de municipios como Alfafar y Benidorm. "No unos sí y otros no, eso ya se verá, hay muchísimos grandes referentes en toda la Comunitat", ha matizado.

ESTRATEGIA ELECTORAL DEL PPCV

La presidenta del PPCV ha explicado que en la campaña electoral la estrategia de la formación tendrá como ejes los "tres principales problemas de los valencianos": el empleo, las listas de espera y la "falta de libertad educativa". Durante la reunión de este lunes, "se han marcado las líneas básicas de la campaña", que inciden en el por correo y el voto de los extranjeros residentes en la Comunitat.

Además, se harán actos "sectoriales" y "no multitudinarios" basados en "mensajes concretos" y "segmentados". También ha puesto el foco en el "salto cualitativo" de la comunicación en redes sociales.

Bonig ha informado que por primera vez en el Comité de Campaña se ha incorporado un estudiante valenciano que resultó ganador de la simulación de campaña convocada por NNGG en el marco de su programa de formación anual.