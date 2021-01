Bonig alerta de que hay "bastante descontrol" en la vacunación e insiste en pedir ayuda al Ejército

VALÈNCIA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, ha alertado de que hay "bastante descontrol" en el proceso de vacunación en la Comunitat Valenciana, y ha insistido en la petición que le realizó al president, Ximo Puig, de pedir ayuda al Ejército.

Así lo ha indicado Bonig en una entrevista con Europa Press en la que ha señalado que el Sindicato Médico denuncia que hay casos en los que se ha vacunado a gente que no estaba previsto y que no se estaba apuntando quién recibía las dosis.

Bonig ha valorado que en la Comunitat "se estén poniendo las pilas" con la vacunación: "El 8 de enero el Ministerio dio datos de que habíamos recibido 61.225 dosis y llevábamos 5.000, un número muy bajo. El PP protestó y gracias a esta protesta y denuncia, reaccionaron", ha agregado.

No obstante, ha argumentado que la estrategia nacional son "cuatro criterios", lo que ha resultado en 17 planes de vacunación, algo que "no puede ser". "El Gobierno tendría que estar coordinando", ha agregado, al tiempo que ha instado a Puig a exigirle "criterios y un plan serio".

En esta línea, ha advertido de que la vacunación en hospitales y residencias es "relativamente sencillo", ya que el personal se vacuna entre sí, por lo que incidido en ir preparando la vacunación del resto de la población hasta alcanzar la inmunidad de grupo, cifrada en el 70% de los habitantes de un territorio, lo que en la Comunitat Valenciana significaría más de tres millones de personas.

Por ello, ha apuntado que le pidió a Puig un grupo de expertos para asesorar a este respecto, y ha considerado que el Gobierno de España deberá "acelerar las dosis que van a las comunidades autónomas".

"ELLOS SABRÁN LO QUE HACEN"

También se ha pronunciado Bonig respecto a los hospitales de campaña, que "ni están, ni se les espera". En el caso de València, le entregó dos informes a Puig que alertaban de deficiencias en las instalaciones, aunque el miércoles se autorizó su puesta en marcha. "Ellos sabrán lo que hacen", ha aseverado.

En este sentido, ha considerado que "no reúne los requisitos para tratar a enfermos", pero ha mantenido: "Ellos dicen que los tiene, y está OK. Yo no tengo por qué dudarlo".

Igualmente, lo ha comparado con la situación de Madrid, que "hoy tiene el Hospital Isabel Zendal, que es el que más covid está tratando y está dejando los hospitales públicos libres", mientras en la Comunitat Valenciana se ha gastado 16 millones en los hospitales de campaña y "nadie ha dado una respuesta de por qué no se ponen en funcionamiento". "Algún fallo importante hay", ha agregado.

"Aragón montó un hospital de campaña, que costó menos, en un pabellón. Aquí los tres hospitales de campaña que iban a estar en menos de un mes, en enero de 2021 ni están ni se les espera", ha agregado.

"RETRASAR LA VERDAD"

Bonig pidió a Puig en su reunión del miércoles que "dijera la verdad" sobre los datos de coronavirus en los municipios ya que, según denuncia, "los alcaldes no tienen información". En este sentido, ha apuntado que Puig tiene "datos de primera mano de la evolución" y "es consciente de que la situación es complicada y se va a complicar mucho".

En este sentido, ha resaltado la "lealtad" de los munícipes, y se ha mostrado "especialmente orgullosa" de los de su partido. También ha remarcado que Puig no ha sufrido ninguna "crítica desaforada" por parte de los alcaldes.

Sobre los datos, ha criticado la "confusión" que, a su juicio, producen tanto el Gobierno central como el autonómico, que "no beneficia a nadie". "Hay un gran descontrol con el tema de los datos y creo que es por falta de gestión y también porque obedece a una estrategia política", ha agregado.

Sin embargo, "al final se sabe la verdad". "Hemos visto que no se hacían PCR: es por eso que no dábamos muchos contagiados y las tasas de positividad, eran positivas en la Comunitat Valenciana. Cuando ha empezado la presión hospitalaria es cuando han empezado a hacer test y se han dado cuenta que había muchos contagios".

Para Bonig, "retrasar la verdad" puede "beneficiar a muy corto plazo" al gobierno del señor Puig pero "acaba produciendo un efecto bumerán contra su gobierno", que le "preocupa" ya que "lo pagan los valencianos".

Respecto a las restricciones, ha considerado que "con las que se han tomado ahora mismo podría valer de momento", aunque deberían ir acompañadas de una "buena gestión sanitaria". No obstante, sí cree que podría haber confinamientos en determinados departamentos de salud: "Ya lo hizo Madrid y dio buenos resultados".

Para Bonig, "debe haber un mando único por parte del Gobierno de España no solamente el tema confinamiento, sino también en la desescalada", y ha afeado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que esté "desaparecido".

En este sentido, ha considerado que "las medidas restrictivas, muy restrictivas, como el confinamiento total, obviamente, bajan la curva en los contagios, pero claro, luego en algún momento hay que salir".

