Bonig alerta de que las restricciones "no servirán de nada si no van acompañadas de medidas sanitarias"

VALÈNCIA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha alertado de que la restricción de la movilidad nocturna, que entra en vigor esta madrugada, "no servirá de nada si no va acompañada de medidas sanitarias", por lo que ha pedido no sea algo "aislado". Así, ha insistido en que las restricciones "tienen que ser a nivel nacional y acompañadas de ayudas económicas a los sectores afectados".

Bonig, que ha participado hoy junto con el presidente del PP en la provincia de Valencia, Vicent Mompó, en una reunión en Torrebaja con cargos y afiliados del PP de la comarca del Rincón de Ademuz, ha mostrado su "asombro" por la actual situación.

"Si hace apenas una semana Puig proclamaba que estábamos fenomenal ahora, de pronto, anuncia medidas restrictivas", ha criticado. Así, Bonig ha manifestado que el PP está a favor de restringir la movilidad "como una forma de contener el contagio masivo" pero ha pedido que "no sea una medida aislada". "Debe ir acompañada de serie de medidas sanitarias sin las cuales será imposible contener la expansión de la pandemia", ha defendido.

"Necesitamos resolver los problemas que tiene la Comunitat en materia de atención primaria, en los MIR y apoyo a los profesionales, más PCR, resultados rápidos y que el rastreo de los contagiados en las primeras 24 horas se lleve a cabo", ha apuntado, y ha agregado que "sin estas medidas será muy difícil que tengan éxito todas las otras de restricción de la movilidad".

La presidenta del PPCV ha abogado por que la restricción de la movilidad "sea general en toda España con unos criterios epidemiológicos fijados por el gobierno de España competente, con un marco normativo común, y acompañado de un plan económico de recuperación".

En este sentido, ha lamentado que "aquí se han demonizado unos sectores que lo que necesitan es un plan de ayudas económicas". "Lo que no podemos es criminalizar a un sector como el de la hostelería, la restauración o el ocio nocturno que ha cumplido todas las normas", ha asegurado.

La líder 'popular' ha destacado que "en general, los valencianos están siendo muy responsables", por lo que ha defendido que "los políticos tenemos que dar ejemplo". "No pueden darse situaciones como la vista en agosto con Puig posando sin mascarilla con dos ministros y sin guardar la distancia de seguridad", ha añadido.

Finalmente, ha subrayado que la sanidad "no está reñida con la economía", por lo que ha abogado por "una buena gestión sanitaria porque si no será imposible la reactivación económica".

"Si hay que tomar estas medidas restrictivas, lo que hace falta es un plan de ayudas económicas para determinados sectores porque las que se han puesto en marcha hasta ahora son insuficientes para detener la situación agobiante que están sufriendo", ha afirmado, al tiempo que ha pedido un aplazamiento de créditos ICO, de impuestos y, "sobre todo", un plan de ayudas directas "a los sectores más afectados".