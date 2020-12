Bonig asegura que "hoy es más necesario que nunca la defensa de los valores que representa la Constitución"

VALÈNCIA, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha asegurado que hoy es "más necesario que nunca la defensa de los valores que representa la Constitución" y ha pedido "dignidad, respeto y justicia con las víctimas de ETA" por la entrega de la Distinción de la Generalitat a Ernest Lluch y Manuel Broseta Pont.

Bonig ha felicitado el Día de la Constitución "a todos los valencianos, castellonenses y alicantinos" con un mensaje distribuido en las redes sociales, en el que ha señalado que "todo aquello que nos une, nos fortalece".

"En estos tiempos difíciles y convulsos que vivimos, renunciar a estar unidos es condenarnos a ser menos fuertes. Por respeto a nuestros padres y generosidad con nuestros hijos, no podemos perder nuestros valores", ha asegurado Bonig.

En el vídeo, la presidenta del PPCV explica que "hoy es más necesario que nunca la defensa de loa valores que representa la Constitución", que "es la historia de un éxito colectivo", ha informado el PP en un comunicado.

"Fue el inicio de la mayor historia de prosperidad económica, social, de igualdad, y de libertad para todos los españoles, pensásemos lo que pensásemos, amásemos a quien amásemos y rezásemos a quien rezásemos. Por eso desde el PPCV felicitamos a todos que desde posiciones distintas y diferentes fueron capaces de construir una historia de éxito colectivo", ha aseverado.

Bonig también se ha referido a la concesión del Consell, con motivo del Día de la Constitución, de la Distinción de la Generalitat por la Defensa de los derechos y libertades constitucionales 2020 a los catedráticos Ernest Lluch y Manuel Broseta, ambos a título póstumo, y a la ONG internacional Save the Children.

En este sentido, ha manifestado que "nos parece fenomenal, pero que Puig sepa que el gobierno socialista de Sánchez pacta el presupuesto, que es la ley más importante de gobierno de un país, con quienes mataron a Broseta y a Lluch".

La líder 'popular' ha remarcado que "no hay que olvidar nunca la dignidad de la memoria democrática de las víctimas" y ha pedido "dignidad, respeto y justicia siempre con las víctimas". "Que no lo olvide nunca el partido socialista y que no lo olvide nunca el señor Puig", ha finalizado.