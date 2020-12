Bonig critica la "Commonwealth mediterránea" de Puig: "Creo que ni él mismo sabe lo que dice"

VALÈNCIA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, ha criticado que "en lugar de preocuparse del paro y del colapso de la atención primaria" se fuera a Barcelona a "hablar de no se sabe qué, de una Commonwealth". "Yo creo que ni él mismo sabe lo que dice ni lo que supone la Commonwealth, que es una unión de países independientes que solo respetan la figura del rey de Gran Bretaña. No sé si está pensando en ser rey de la nación de naciones, no lo sé", ha manifestado.

Bonig se ha pronunciado así en Borriana, donde ha exigido al President de la Generalitat, Ximo Puig, que ponga en marcha "ya el plan de realización de test de antígenos en las farmacias" y ha visitado el centro de salud Virgen del Carmen, cerrado durante la pandemia, acompañada por el presidente del PP de la provincia de Castellón, Miguel Barrachina, y el portavoz del PP en el Ayuntamiento, Juan Fuster.

La líder del PPCV ha recordado que su formación "ha presentado un plan para que las farmacias hagan test" y ha reclamado a Puig su puesta en marcha. "De esta forma se podrá controlar a los asintomáticos y se podrá controlar la pandemia para poder reabrir poco a poco la actividad económica". Por último, ha afirmado que Puig "está recortando derechos al tiempo que el Consell y los altos cargos se suben el sueldo un 2%. Para la izquierda la crisis es para el resto de valencianos, pero no para el Botànic".

La presidenta 'popular' ha afirmado que en la Comunitat Valenciana "hay casi 333.333 valencianos en paro y 460.000 valencianos afectados por ERTES, y tenemos consultorios como el de Burriana que ha cerrado durante la pandemia y no se dan soluciones".

LA PLANA, DEPARTAMENTO "MUY CASTIGADO"

Bonig ha afirmado que el departamento de salud la Plana "ha sido muy castigado a nivel de residencias de mayores y de centros de salud durante la pandemia" y ha recordado que se solicitó el cierre perimetral de Borriana "pero no fue atendido por Sanidad y algún día los responsables de la Conselleria tendrán que responder políticamente sobre por qué no se tomaron las medidas necesarias".

La presidenta del PPCV ha señalado que estamos en la segunda ola de la pandemia "y hoy sabemos un millar de sanitarios están contagiados o en cuarentena por falta de material de protección ante el Covid". "Esto puede pasar en la primera ola, pero no en la segunda, por lo que vamos a pedir responsabilidades sobre la gestión sanitaria", ha afirmado.

Bonig ha afirmado, asimismo, que la Atención Primaria "continúa sin funcionar". "En Vila-real se cerró un centro y en Burriana están pidiendo el servicio de pediatría, que no funciona en ningún centro, y el SAMU 24 horas. Además, en Castellón tenemos tres de los hospitales con más listas de espera de la Comunitat -el Provincial, el General de Castellón y el de Vinaròs- pese a ser la provincia más pequeña de la Comunitat Valenciana, y eso es consecuencia de la nefasta gestión".

ZAPLANA

Por otra parte, el portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Popular (GPP), José Juan Zaplana, ha pedido a Puig y la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, que su reunión de esta tarde "sirva para desatascar algo más que su relación" y dejen de hacer de "matrimonio mal avenido" para centrarse en la salud de los valencianos

"No puede ser que la situación actual sigamos teniendo colapsado la atención primaria, que los profesionales no tengan ni medios ni expectativas de que su situación vaya a cambiar, que la atención telefónica registre ya demoras de hasta 15 días, que la atención presencial sea un caos y que la realziación de PCRs brille por su ausencia", ha señalado.

Zaplana ha criticado el "desmantelamiento de servicios esenciales como el laboratorio de PCR del Hospital General de València", y ha tildado de "increíble" que el mismo día que la consellera anuncia que todo el personal que se ha contratado como refuerzo va a permanecer en sus puestos hasta el año que viene, acto seguido se desmantele uno de los centros fundamentales para hacer PCRs en un momento en el que la comunidad arroja los peores datos de detección. "Toda la gestión sanitaria es una mentira, o nos miente Puig o nos miente Barceló".

Mientras, ha denunciado, siguen los test de antígenos en un almacén de Valencia cuando otras comunidades están haciéndolas para detectar y prevenir posibles brotes. "Nadie entiende que dos semanas después de que el Ministro Illa y la Unión Europea hayan autorizado que las farmacias puedan hacer test Puig todavía no haya presentado ningún plan".

HOSPITALES DE CAMPAÑA

"Espero que hablen también del mayor agujero económico de la pandemia, los hospitales de campaña" y ha señalado que son el gran fake de Ximo Puig, por lo que pedido que en la reunión "aclare para que sirven una carpas que han costado 16 millones que solo se dedican a recogida de muestras o como sala de espera".

El portavoz de Sanidad ha advertido además que los contratos de alquiler de los aparatos de aire acondicionado vencen al final de este mes y "los valencianos queremos a ver qué va a pasar, si se van a renovar, si vamos a seguir incrementando el coste de unos hospitales que no se utilizan o si se van a desmontar. Alguien debería decir quién es el responsable de este desastre".

Así mismo, José Juan Zaplana ha pedido a Puig que aproveche para reflexionar sobre "la paga extraordinaria que deja fuera a numerosos profesionales que se han dejado la piel". "Es una falta de respeto". "Espero que ambos apuesten por hacerla extensible a todos los profesionales y sea una paga extra de verdad, al margen del cobro de las horas de más que han realizado, y no sea una paga selectiva", ha agregado.