Bonig critica que Puig "esté de campaña en Cataluña" mientras la pandemia "bate todos los récords"

VALÈNCIA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha criticado que el president de la Generalitat, Ximo Puig, esté "de campaña en Cataluña" mientras la pandemia "está batiendo todos los récords", después de superarse el centenar de fallecidos este martes y tener más de 4.400 personas ingresadas en planta y más de 640 en UCI.

Bonig ha realizado estas declaraciones frente al hospital de campaña de la Fe de València, que ha intentado visitar este miércoles, pero que no ha sido posible al no haber respondido Sanidad a su petición por correo electrónico. Según la propia Bonig, la Conselleria se ha puesto en contacto este miércoles para pedirles que cursen la petición de visita por registro de entrada. "Nos da igual, solicitaremos ver este hospital", ha agregado.

"Queríamos estar aquí, porque mientras el PP está aquí en el hospital de campaña, el president Puig está haciendo campaña en Cataluña" en una conversación con el candidato socialista a la Generalitat, Salvador Illa.

Bajo este prisma, ha criticado el "descontrol" en el plan de vacunación, las investigaciones de la Fiscalía sobre la antigua Fe, el hecho de que el personal esté "absolutamente desbordado", y le ha afeado al que considera "único responsable", Ximo Puig, que "no le hemos visto en los hospitales".

Respecto al de campaña, ha insistido en su interés en visitarlo, y ha querido saber "si hay pacientes" después de una inversión de "16 millones en estas carpas". En este sentido, ha aseverado que Puig "ni se atreve ni quiere visitar lo que es su responsabilidad", y le ha criticado que "hoy tendría que estar en el mando de la nave".

Para Bonig, que no haya pacientes "es lo absurdo" ya que "se vendió que estas carpas eran para acoger a los pacientes" pero "no reúnen los requisitos" y que hay condiciones de "frío y ruidos". Asimismo, ha insistido en que "hay informes que no avalan que estas carpas reúnan las condiciones necesarias".

Sobre las investigaciones de Fiscalía, ha apuntado que el president "ya no habla de bulos" sino de que "puede ser que hubieran algunos problemas"."Nos habría gustado que la Conselleria, de oficio, hubiera abierto una investigación", ha indicado.

FERIA VALENCIA

Por lo que respecta a la presión sanitaria, ha ofrecido "ayuda del PP y todo su equipo humano" para "trasladar el material de los hospitales de campaña, que no reúnen los requisitos, a Feria Valencia, llamar al ejército, y montar una unidad de respiratorios y camas UCI", que están "saturados y vamos a necesitar ahora ya y en las próximas semana".

"No podemos demorarnos ni un minuto más, se lo dije el 13 de enero y hemos perdido casi un mes. Hay que habilitar camas UCI, luego ya veremos cómo habilitamos más para la cuarta ola y ya veremos otras instalaciones, pero ahora no podemos usar ni las carpas ni el Hospital Militar".

Así, ha afirmado que "si fuera presidenta lo haría", por lo que le ha instado a "ofrecer por el bien de los valencianos soluciones al colapso de las UCI, al tsunami sanitario". En este sentido, ha defendido que "no van a hacer batalla política", sino "a ofrecer ayuda". "La situación de los hospitales es dramática para el personal en primera línea, y el de gerencia no sabe qué hacer", ha agregado.

No obstante, ha afirmado "no poder entender" que el gobierno valenciano "sea tan insensible a la situación de agobio y colpaso de la sanidad valenciana", y ha reiterado la necesidad de una "solución rápida e inmediata" que es "montar camas UCI en un recinto ferial, como se hizo en Madrid, con la ayuda de empresas valencianas y el ejército español".

CATALÁ: "ESTA CIUDAD NO TIENE ALCALDE"

Por su parte, la presidenta del PP en la ciudad de València, María José Catalá, ha mostrado su "absoluta perplejidad" por la "falta de consideración" del alcalde, Joan Ribó, sobre la atención que están recibiendo los vecinos de la ciudad "en un centro hospitalario que no reúne las condiciones mínimas ni óptimas", y ha aseverado que "esta ciudad no tiene alcalde"

Así, ha criticado que se hayan invertido "16 millones en estas carpas para hacer PCR": "Para esto se podrían haber habilitado dependencias municipales o haber realizado una inversión en la antigua Fe que no se han ejecutado o incluso en el hospital militar".

En este sentido, ha reprochado que en la antigua Fe "en los últimos seis años solo se ha cambiado el nombre", por lo que ha afirmado que "alguien va a tener que asumir las responsabilidades de esta mala gestión".