Bonig espera que Puig defienda ante Sánchez los intereses valencianos en financiación, inversiones, educación y agua

La presidenta del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Isabel Bonig, ha indicado este miércoles que espera que el presidente de la Generalitat y secretario general del PSPV, Ximo Puig, defienda el próximo viernes en la reunión informal que mantendrá con el presidente del Gobierno central y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, los "intereses" de la Comunitat Valenciana en materias como financiación autonómica, inversiones, educación y agua.

Asimismo, ha señalado que confía en que Sánchez escuche a Puig y "tienda la mano" para "tener en cuenta" esos asuntos, que ha considerado "problemas y necesidades" de los valencianos. La también portavoz 'popular' en las Corts Valencianes se ha pronunciado de este modo en los pasillos de la Cámara autonómica, preguntada por el encuentro entre el jefe del Consell y el del Ejecutivo central, que tendrá lugar en Castellón coincidiendo con la celebración en Benicàssim (Castellón) del Festival Internacional de Benicàssim.

Bonig se ha mostrado "contenta" por esa reunión y ha valorado que tenga lugar Castellón. En esta línea, ha aceptado que se lleve a cabo en esta provincia, durante el transcurso del FIB, y no en el Palau de la Generalitat. "Créanme que estoy contenta. No todo van a ser críticas al presidente Sánchez", ha afirmado, al tiempo que ha resaltado que este último "venga a visitar una tierra magnífica como es la Comunitat Valenciana y una provincia magnífica como es la de Castellón y que venga a disfrutar del mejor y el mayor festival internacional de música, el FIB".

La responsable 'popular' ha comentado que "lo normal hubiese sido" que la cita entre Ximo Puig y Pedro Sánchez hubiese tenido lugar "en el Palau de la Generalitat" pero ha aceptado que se desarrolle "en Castellón, en el FIB". "Ningún problema", ha expuesto. Tras ello, ha lamentado no poder asistir al programa de conciertos del viernes en este certamen internacional, entre ellos al de 'The Killers' por su asistencia al congreso nacional del PP y ha bromeado diciendo que eso es algo que "jamás" perdonará a este partido.

"LA GRAN ACTUACIÓN"

"Yo no podré estar. A mí me han fastidiado el FIB el viernes y la gran actuación de 'The Killers'. Esto es una cosa que jamás perdonaré al PP nacional, nunca. Todo el año esperando a 'The Killers' y me fastidian la actuación principal. Pero bueno, bien vale el congreso nacional del PP", ha declarado entre sonrisas.

Isabel Bonig ha afirmado que la visita de Sánchez a Castellón y al FIB debería servir también para que le dijera a Puig "que invierta en festivales, que son un gran escenario musical de atracción turística y de proyección internacional" para "la Comunitat Valenciana".

Ha manifestado que ella se ha reunido con los organizadores del FIB y ha comentado que estos "lamentan profundamente la escasa apuesta no solamente económica sino con presencia" de la Generalitat. Así, ha lamentado que Ximo Puig, como "presidente de la Generalitat no haya pasado por el FIB". "Yo sé que Puig es más de Silvio Rodríguez y de Raimon, porque es más antiguo pero en fin no pasa nada. Menos mal que viene Sánchez y va a dejar el pabellón muy alto", ha ironizado.

"DERECHOS DE LOS PADRES" EN EDUCACIÓN

Respecto a los temas que según Bonig deberían abordar en su encuentro los presidentes de los ejecutivos central y autonómico, la presidenta del PPCV ha defendido la necesidad de reclamar a Pedro Sánchez el cambio de modelo de financiación autonómica y que este se aborde en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, así como las inversiones que necesita la Comunitat Valenciana.

En cuanto a educación, la responsable 'popular' se ha referido al plurilingüismo y ha subrayado que la comisión bilateral entre Gobierno y Generalitat sobre esta materia "no se puede cerrar con un acuerdo que no respete el derecho de los padres a elegir libremente la lengua en la que quieren educar a sus hijos" porque eso supondría "una cesión más a todo el chantaje lingüístico". Ha considerado que la "ley de plurilingüismo claramente es contraria a la Constitución Española".

TAJO-SEGURA

Por otro lado, respecto al agua, ha defendido el trasvase Tajo- Segura y ha confiado en que Pedro Sánchez "haga más caso" a Ximo Puig en este asunto que a la exministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, y a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, además de subrayar el trabajo desarrollado por el PP para garantizar ese trasvase y agua a comunidades como la valenciana.

En este sentido, ha afirmado que los 'populares', que no quieren "hacer batalla política", les "costó mucho" en todas sus comunidades "blindar el Tajo-Segura con una ley, la ley del memorándum que blinda los trasvases del Tajo-Segura" y que "acaba con la cláusula Narbona, una derogación de ese trasvase".

Isabel Bonig ha mostrado también su rechazo al documento de Castilla La Mancha que defiende "ni una sola gota de agua para el regadío de Levante" aunque este ha contribuido "al progreso y al desarrollo económico y social de España durante muchos años". "No estamos pidiendo algo imposible sino algo que nos corresponde porque el agua es un bien de dominio público", ha agregado.