Bonig pide la dimisión de Puig por el "caos en la gestión sanitaria, económica y el plan de vacunación"

Ve "una vergüenza" que la web de la Generalitat se haya caído al arrancar el plazo para pedir ayudas para autónomos

VALÈNCIA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP, Isabel Bonig, ha pedido la dimisión del president, Ximo Puig, por "el caos en la gestión sanitaria, económica y el plan de vacunación", y ha considerado "una vergüenza" que la web de la Generalitat se haya caído al arrancar el plazo para pedir ayudas para los autónomos y empresas más afectados por la Covid-19 del 'Plan Resiste', dotadas con 80 millones de euros.

Así lo ha expresado Bonig, y la líder del partido en València, María José Catalá, en una comparecencia tras reunirse con representantes de la hostelería, el turismo y la restauración, a quienes han trasladado su propuesta de destinar 1.078 millones de "gasto superfluo" del presupuesto de la Generalitat a ayudas a empresas.

Para Bonig, "la gestión es caos en sanidad, en recursos humanos sanitarios, en infraestructuras sanitarias, en el plan de vacunación y en la gestión económica". "Les pasó en la primera oleada y les está pasando ahora. El Consell está desbordado, sobrepasado y es incompetente en la gestión. Estas ayudas son miseria y no van a solucionar nada", ha manifestado", ha agregado.

Respecto a la reunión, Bonig ha criticado que se haya "criminalizado al sector", que se manifiesta en toda la Comunitat, y ha señalado que lo que piden "es un plan a medio y largo plazo" y que el PP ha "recogido el guante". "Alguien debe pensar en qué va a pasar después de la pandemia", ha agregado.

Así, ha incidido en que el PPCV "propone 1.078 millones de euros de ayudas directas a todos los sectores que han cerrado por la pandemia, teniendo en cuenta sus balances de 2019 y que tengan las obligaciones al corriente". Estos fondos "no salen de la UE, sino de la propia Generalitat, quitando grasa política y organismos". "El dinero que hay debe ir a salvar vidas y la economía", ha manifestado.

Respecto a València, Catalá ha insistido en pedir "un plan estratégico a corto, medio y largo plazo y ya llegamos tarde". "En la ciudad aprobamos el Plan Resistir en el pleno de la semana pasada pero no están aprobadas las bases y destinar 4,3 millones de euros en Valencia es nada. Pedimos inmediatez en las ayudas y completar el crédito por parte del Ayuntamiento", ha señalado.

Además, ha propuesto deducciones en el tramo autonómico del IRPF. "Si no hay ingresos no hay pagos. El sector ha sufrido cuatro restricciones: distancia social, horarios, no poder usar todos los espacios y aforos. Si se les ha cerrado hay que darles ayudas directas a los rentables y reducir o eliminar impuestos si no hay actividad. Es urgente habilitar ayudas a corto plazo, directas, en vena, y empezar a trabajar en un plan de dinamización y adaptarnos a las nuevas circunstancias", ha manifestado.

"FALTA A LA VERDAD"

La presidenta del PPCV ha hecho también referencia a la visita de ayer junto al hospital de campaña de La Fe de Valencia. "Ayer ofrecimos ayuda a Puig, que estaba en videoconferencia con Illa, y hoy sabemos que hay problemas en las hospitalizaciones". "Además, hemos visto informaciones que alertan de que los datos de fallecidos de la Conselleria de Sanidad no se corresponden con los del Ministerio", ha indicado.

"Alguien falta a la verdad", ha continuado Bonig, quien ha señalado que Puig "es el responsable de lo que pasa al mantener a una consellera incompetente". "Ha fallado en información, en transparencia, en dar protección a los sanitarios, en los hospitales de campaña y en el plan de vacunación", ha señalado.

Según Bonig, "el PPCV tiene voluntad de construir, pero esto un desastre". "Si se confirma el descuadre en el número de fallecidos, en los problemas de hospitalizaciones, en que falta personal, la investigación sobre la antigua Fe y el caos del plan de vacunación es para pedir la dimisión de Puig directamente", ha agregado.

En este sentido, ha reiterado: "Con todos los problemas que hay no puede ser que Puig esté de diálogos con Illa y la consellera poniendo querellas. No hemos llegado al pico, necesitamos camas UCI. Puig tendrá el apoyo del PPCV si quiere hacer las cosas bien, pero no puede dar una patada hacia adelante porque así no vamos bien", ha concluido.

COORDINADORA: "INSUFICIENTES"

Por su parte, desde la Coordinadora de hosteleros han señalado que las ayudas "siguen siendo insuficientes, no reflejan la realidad y el drama que viven las empresas y familias que viven del sector, además de que mantienen la letra pequeña que deja fuera a muchas pymes que han sido muy duramente golpeadas por la pandemia, en gran parte ante el retraso con el que han actuado las administraciones".

Por ello, el presidente de la Coordinadora, Lalo Díez, como la vicepresidenta, Gemma Piqué, han insistido en la necesidad de que "desde todas las administraciones públicas, la central, la autonómica como las locales, con independencia de su color político, se tenga una hoja de ruta clara que no deje atrás a ninguna pyme, porque cada día que pasa es crucial".

"Se cierran empresas y detrás de esas empresas se quedan familias con deudas. Hay que garantizar la supervivencia de las empresas de la hostelería y el ocio y que tener un plan de choque tanto a corto como medio y largo plazo", han indicado.

En este sentido, y al respecto, han explicado que la máxima prioridad es que el sector sea recompensado económicamente con ayudas reales y no "irrisorias", pero que hay que mirar también hacia el futuro y prepararse para la "desescalada" y la "vuelta a la normalidad" de un sector muy tocado y castigado, para que, "aparte de las restricciones impuestas por Sanidad, éste no tenga que volver a cargar con las trabas impuestas por los propios ayuntamientos".

"La amenaza de las ZAS en un momento en el que el ruido no puede ser una prioridad para las ciudades, la lentitud de la burocracia o la interpretación restrictiva de la norma que cada vez limita más las terrazas, tienen que quedar al margen, porque ahora hay que salvar el mayor número posible de empresas y puestos de trabajo desde el norte de Castellón al sur de Alicante", han aseverado.

Por último, han tildado de "fructífera la reunión y han agradecido que haya voluntad de diálogo con las todas las asociaciones y patronales que representan al sector, así como el alto nivel de ésta con la presencia de máximos responsables de PPCV en las diferentes instituciones".