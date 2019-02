Bonig rechaza la declaración del PSPV sobre Cataluña: "Con esa gente no puedes dialogar, únicamente aplicar la ley"

Publicado 11/02/2019 15:23:51 CET

La presidenta del PPCV pide a Compromís que reclame el cambio de modelo de financiación antes de dar su apoyo a los Presupuestos

VALÈNCIA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Partido Popular en la Comunitat Valenciana (PPCV), Isabel Bonig, ha rechazado este lunes la declaración institucional presentada por el grupo socialista de Les Corts Valencianes que reivindica "el diálogo sosegado, el Estado de Derecho y la Constitución" en la "vía de la solución al problema de convivencia social en Cataluña".

Al respecto Bonig ha puntualizado: "Nosotros no dialogamos, el estado español y España estamos cansados de dialogar con quien no quiere aceptar", ha dicho en alusión a los independentistas. "Con esa gente no puedes hablar sino simplemente lo único que hay que hacer es aplicar la ley y la Constitución", ha añadido.

Bonig ha realizado estas declaraciones tras reunirse con representantes de sindicatos médicos, al ser preguntada por la declaración institucional que los socialistas llevarán al próximo pleno de Les Corts.

En este sentido, la presidenta del PPCV ha recordado que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, entregó un documento con 21 puntos en una comisión bilateral con el Gobierno de España "que no se pueden aceptar". "No se puede reconocer el derecho de autodeterminación del pueblo catalán, eso es romper España. El futuro de España, según el artículo 2 de la Constitución, corresponde a todos los españoles", ha remarcado.

Así ha insistido en que "no puedes negociar con alguien que no está dispuesto a negociar y que lo que te está pidiendo y exigiendo no son más competencias ni más inversiones, eso ya lo tienen -en la última comisión bilateral el Gobierno de Sánchez les dio 1.400 millones a Cataluña, nos lo niega a nosotros los valencianos y se los da a los catalanes, ha puntualizado- lo que quieren los nacionalistas catalanes es que se les permita el derecho de autodeterminación y la proclamación de una República y eso es ilegal", ha sentenciado.

En cuanto a la defensa de la Constitución que realiza la declaración institucional de los socialistas en Les Corts, Bonig ha ironizado: "De apoyo a la Constitución fantástico, que se hubiesen manifestado porque había socialistas en esa concentración", ha dicho en alusión a la concentración que este domingo convocaron el PP, Ciudadanos y Vox en la plaza Colón de Madrid.

Sobre esta movilización, la presidenta del PPCV ha defendido que fue "a favor de la convivencia" y se ha mostrado "molesta" por los eslóganes que difundió el Partido Socialista de que 'Yo no voy, yo no soy fascista'. "Los que estábamos allí no éramos fascistas, éramos españoles que creemos en la paz, en la convivencia, en la Constitución y que le decimos no a un presidente (Pedro Sánchez) que está negociando con los que han dado un golpe de estado y los que pretenden subvertir el orden constitucional, o sea romper España".

Bonig ha aprovechado para "lamentar profundamente" que la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, (Compromís) "utilice la rueda de prensa del Consell en su postura institucional para atacar a esos españoles".

Además, cree que el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, no ha estado "a la altura de la tradición del partido socialista" por decir que "la aplicación del 155 era inconstitucional, cuando su partido apoyó al presidente Mariano Rajoy, al PP, en la aplicación".

"Lo que más me preocupa --ha continuado Bonig-- es que Sánchez va a continuar con las negociaciones con los separatistas catalanes y espero que la Comunitat Valenciana no esté en esas negociaciones porque no me gustaría que el presidente Puig vendiese a la Comunitat Valenciana para que continúen las ayudas a todo el catalanismo, la imposición en la inmersión lingüística y la misma hoja de ruta que llevó el nacionalismo catalán hace 20 años en Cataluña se traslade a la Comunitat Valenciana como estamos viendo todos los días".

Respecto al juicio por el 'procés' que arranca esta semana en el Tribunal Supremo, Bonig ha querido expresar, el "total y absoluto respeto" desde el Partido Popular "a los jueces, fiscales, a todos los miembros de la administración de justicia" y espera que "se desarrolle con total tranquilidad y con independencia judicial".

DEBATE DE PRESUPUESTOS

Por otra partes, preguntada por el debate de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que se inicia también este semana, Bonig ha aprovechado para "pedir a Compromís que reclame en el Congreso, antes de dar su apoyo a los Presupuestos, el cambio de modelo de financiación porque sin financiación no hay servicios públicos, es lo que decían a Rajoy, yo lo firmé, y espero que el señor Puig y la señor Oltra hagan lo mismo". Para la Comunitat Valenciana, el PPCV quiere "que se cambie el modelo de financiación", ha insistido.

En cuanto a los Presupuestos que presenta el Gobierno de Sánchez, Bonig ha apuntado que tanto la Airef como el Banco de España dijeron en sede parlamentaria que eran "poco creíbles y muy irresponsables porque aumentaban el déficit publico y hablaban de alrededor de 11.000 millones de euros de ingresos que no estaban claros".

En opinión de Bonig, "no son realistas y sobre todo, hay una reivindicación en la Comunitat Valenciana que es el cambio del modelo de financiación que yo no veo por ningún lado al señor Puig y a la señora Oltra reclamar".

La presidenta del PPCV ha dicho tener la sensación de que el Gobierno "continúa por detrás pactando aunque el viernes la vicepresidenta dijo que se rompían las relaciones; creo que era para frenar esta concentración --del domingo-- contra el Gobierno del señor Sánchez, contra esa política, pero que continúan".