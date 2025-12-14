La borrasca Emilia deja lluvias persistentes durante la madrugada en la Safor y el extremo norte de la Marina Alta

Archivo - Varias personas con paraguas pasean, a 9 de octubre de 2025, en Valencia- Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La borrasca Emilia ha dejado precipitaciones persistentes durante la madrugada en la comarca de la Safor y el extremo norte de la Marina Alta, mientras que en zonas de sierras litorales la intensidad de la lluvia ha sido fuerte y en otras zonas del litoral de Valencia y Castellón, débiles y discontinuas.

A primera hora del día los núcleos de precipitación se situaban en el mar, sin tormenta, con movimiento hacia tierra frente a la costa norte de Valencia, según la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Aunque llueve en toda la comarca desde hace horas, la mayor intensidad se ha registrado en sierras litorales del sur de la comarca, entre Villalonga, Ador, Potries y Real de Gandia, donde los acumulados han superado los 60-70 l/m2 en las últimas seis horas.

Según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (CCE), el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia ha realizado algunos servicios por rotura de bajantes en la zona de la Safor, mientras que los respectivos cuerpos provinciales de Alicante y Castellón no han tenido servicios relacionados con las lluvias.

En la provincia de Valencia, los registros más destacados de precipitaciones en cuatro horas se han localizado en la Font d'en Carròs (105,9 l/m2), Potries (70,2), Beniflà (57,9) y Rafelcofer (52,0), de acuerdo con la información de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet).

En Alicante, donde más ha llovido ha sido en Dénia (74,6 l/m2), seguida por Pego (50,8), Els Poblets (46,0), L'Atzúbia (41,8) y el Verger (27,0); y en Castellón, en Xodos (13,0), la Pobla Tornesa (13,0), Cabanes (11,2) y Almassora (9,8).

PREVISIÓN

En cuanto a la previsión para este domingo, Aemet prevé chubascos localmente fuertes o muy fuertes y persistentes en el litoral sur de Valencia y norte de Alicante que podrán ir acompañados de tormenta.

En general, los cielos estarán muy nubosos o cubiertos, con chubascos en general débiles a moderados que avanzarán de sur a norte. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios y las máximas en ligero descenso o sin cambios, entre los 15º y los 18º en las tres capitales.

Además, en el litoral soplará viento del nordeste moderado; en el resto, viento flojo a moderado del este y nordeste, salvo en Castellón, donde será de componente norte.