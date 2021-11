El Botànic se compromete a incluir la salud bucodental en la cartera pública de servicios sanitarios a propuesta de UP

VALÈNCIA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los tres grupos del Botànic han pactado una enmienda a propuesta de Unides Podem que busca incluir la salud bucodental en la cartera pública de servicios. Introducida a propuesta de Unides Podem, la enmienda modifica la ley valenciana de salud para hacer referencia a este ámbito sanitario.

Así, el nuevo texto reza: la Generalitat Valenciana tiene que trabajar para garantizar la salud bucodental de los niños, niñas y adolescentes, concretamente ampliar los tratamientos ortodóncicos que no tengan una finalidad exclusivamente estética.

La Conselleria competentes estudiará e impulsará la ampliación progresiva de la cartera pública de los servicios de atención bucodental del Sistema Valenciano de Salud, así como la posibilidad de extender su acceso al resto de la población.

La síndica de UP, Pilar Lima, se ha mostrado "satisfecha" por haber conseguido introducir la salud bucodental en la Ley de salud valenciana, comenzando por niños, niñas y adolescentes. "La exclusión de gran parte de servicios en atención bucodental de la cartera pública impide su acceso a personas con dificultades económicas", ha agregado.

Sin embargo, el derecho a tener una boca sana "no es un capricho, sino una necesidad que puede tener consecuencias de salud". "La salud bucodental no puede quedar solo en manos privadas, sino que es imprescindible ampliar servicios dentro del Sistema Valenciano de Salud. En Unides Podem no nos conformamos con reparar los desperfectos que ocasionó el Partido Popular a nuestra sanidad pública, sino que debemos avanzar en derechos para la sociedad valenciana", ha agregado.