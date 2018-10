El Botànic y Cs piden a Camps que deje el CJC y reprochan a Casado sus declaraciones sobre el "legado impecable" del PP

Publicado 27/09/2018 14:52:04 CET

Los partidos políticos que conforman el Acord del Botànic -PSPV, Compromís y Podem- y Cs han exigido la dimisión del expresidente de la Generalitat Francisco Camps del Consell Jurídic Consultiu, tras la decisión de la Audiencia Nacional de reabrir la causa de Orange Market en Gürtel para ver las posibles implicaciones del exjefe del Consell.

"Es una inmoralidad que continúe", ha considerado el síndic del PSPV, Manolo Mata, mientras que todos han recordado las recientes declaraciones del presidente del PP, Pablo Casado, sobre el "legado impecable" que dejó el PPCV en la Comunitat Valenciana. También a esas palabras ha hecho referencia la portavoz del Consell y vicepresidenta, Mónica Oltra, quien ha escrito un tuit con el siguiente mensaje: "Más impecable imposible, ¿verdad Sr Casado?".

Así lo han indicado los portavoces de las diferentes formaciones en los pasillos de Les Corts, después de que la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional haya ordenado la reapertura de la investigación sobre las adjudicaciones de la Generalitat valenciana a Orange Market, una de las empresas de la trama Gürtel, concretamente para saber quién las ordenaba después de las revelaciones de Francisco Correa, Ricardo Costa y Álvaro Pérez 'El Bigotes' durante el juicio por la financiación irregular del PP valenciano que apuntaban directamente a Francisco Camps.

En concreto, el síndic de Podem, Antonio Estañ, ha lamentado que la decisión de la Audiencia Nacional es una "muestra más de ese legado impecable que se resiste a abandonarnos". "Nadie entendió en su momento que Camps quedara absuelto de un caso que le apuntaba y ahora se vuelve a abrir a través de las declaraciones de sus socios", ha indicado.

A su juicio, "no se entiende que siga en las instituciones valencianas un minuto más cobrando dinero público y evitando que sean unas instituciones dignas" y, por tanto, ha insistido en que "debe abandonarlas ya y rendir cuentas ante la justicia", al tiempo que ha instado a los diferentes grupos a hacer "todo lo que esté en nuestras manos" para que "personas como Camps no vuelvan a pisar nuestras instituciones".

En este sentido, ha recordado la Ley de Expresidentes que "plantea que de forma retroactiva que se le pueda expulsar por una votación en Corts" y que se encuentra en trámite parlamentario.

Desde Cs, su portavoz en Les Corts, Mari Carmen Sánchez, ha manifestado que era "de esperar" esta decisión, tras los testimonios durante el juicio de la Gürtel y ha lamentado que "otra semana más" se vuelva a hablar de corrupción. De esta manera, ha afeado a Casado sus afirmaciones sobre el "legado inmaculado e intachable" del PP. "Creo que antes de hacer esas declaraciones debería informarse un poquito más", ha considerado.

Asimismo, ha admitido no entender que Camps siga formando parte del CJC ya que "no tiene ningún sentido que una persona que ha tirado, tira y seguirá tirando por tierra el nombre de la Comunitat siga estando en un organismo que tiene una funcionalidad tan importante como el CJC", ha puntualizado.

FERRI: "CAMPS ERA EL EPICENTRO DE GÜRTEL"

Por su parte, el síndic de Compromís, Fran Ferri, ha celebrado la posibilidad de que el exjefe del Consell pueda ser encausado y tenga que ir a declarar ya que ha recordado que desde la formación se advirtió de que "Camps era el epicentro del caso Gürtel y sabía todo lo que pasaba porque era un presidente omnipresente y controlaba todo lo que se hacía y era sabedor de todo lo implicado con la Gürtel y con otras cosas como la Fórmula 1".

Por tanto, ha señalado que su partido está "de enhorabuena y contento de que exista la posibilidad de que Camps tenga que ir a declarar y pueda ser imputado" y ha pedido a Camps que "se aparte de la vida pública y no esté en el CJC ni un día más". "Que el PP se lo pida por el amor de Dios y que devuelvan todo el dinero robado a los valencianos", ha señalado.

Sobre las afirmaciones de Casado, Ferri ha lamentado que la única cosa que dejó impecable el PP en la Comunitat fue "la caja que dejaron llena de agujeros y limpia como una patena" y ha recordado que el expresidente Eduardo Zaplana está en la cárcel y Camps y José Luis Olivas imputados en procedimientos judiciales. "Si para Casado esto es impecable, que no llegue jamás al poder porque si repite lo que hicieron aquí el PP, vamos apañados", ha manifestado.

Para el síndic del PSPV, Manolo Mata, la trama Gürtel "no tiene final" y se sabe cuando empezó, pero "parece que tiene visos de no acabar". A su juicio, Camps y el PP tienen que "reflexionar" y el expresidente debe abandonar el CJC porque es "impresentable que teniendo procedimientos abiertos se mantenga ahí".

"Lo que no haremos nunca es crear una ley para tirarlo porque la presunción de inocencia está y la responsabilidad política no se paga con mayorías parlamentarias, Él tiene hoy posibilidad de estar ahí, pero es una inmoralidad que continúe", ha admitido para lamentar que "parece que el verbo dimitir solo se lo aplica la izquierda". No estaría mal que dimitiera", ha agregado.

PSPV PIDE CASADO UNAS DISCULPAS A LOS VALENCIANOS

Por otro lado, Mata ha pedido a Casado que "no vuelva a esta comunidad hasta que pida perdón" por la imagen que dibujó la semana pasada durante su visita a València de que el PPCV había dejado una "comunidad exitosa, paradigmática e hiperbólica" porque es "mentira" y es "la comunidad donde dirigentes PP se enriquecieron, esquilmaron las cuentas, falsearon los datos, robaron y arruinaron".

"Casado no conoce la Comunitat ni a los dirigentes de su partido y viene a mentir. Por tanto, o pide perdón a los valencianos por lo que hicieron sus antecesores o que se calle o que no vuelva pero que no hable de bondades que no existen", ha remarcado.