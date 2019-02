El Botànic y el PP insisten en modificar la Constitución para recuperar el derecho civil valenciano y Cs se opone

Publicado 11/02/2019 12:16:05 CET

VALÈNCIA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los partidos que conforman el Acord del Botànic --PSPV, Compromís y Podem-- y el PP han apoyado la proposición de ley de modificación de la disposición adicional segunda de la Constitución para la recuperación "efectiva" del derecho civil valenciano, propuesta firmada por estos grupos a la que se ha opuesto Ciudadanos.

La votación de este lunes se ha producido en la comisión de Coordinación, Organización y Régimen de las Instituciones de la Generalitat de Les Corts y supone que esta iniciativa se llevará a pleno de la cámara autonómica para su aprobación definitiva.

Ya el pasado 24 de octubre se aprobó en pleno de Les Corts su tramitación parlamentaria con el mismo sentido de voto por parte de los grupos que el que se ha producido este lunes. Entonces, Cs justificó su rechazo defendiendo un derecho civil común en todo el territorio nacional.

En concreto, el texto reclama incluir un segundo párrafo en la disposición adicional segunda de la Constitución para que la competencia legislativa civil de las Comunidades Autónomas asumida en sus propios Estatutos conforme al artículo 149.1.8 de la Constitución, "se extenderá a la recuperación y actualización de su derecho privado histórico de acuerdo a los valores y principios constitucionales".

Además, la propuesta señala que el propio Estatuto de Autonomía recoge desde la reforma de 2006 el desarrollo del derecho civil valenciano y se han promulgado leyes como las de régimen económico matrimonial, de custodia compartida y de uniones de hecho que han sido todas ellas tumbadas por el Tribunal Constitucional, lo que deroga de facto las disposiciones estatutarias en torno al derecho civil propio.

DEBATE EN LES CORTS

En el debate de Les Corts de presentación de esta iniciativa, el portavoz socialista, Manolo Mata, destacó que no se trata de un problema de "sentimientos", sino "de dignidad como pueblo". No obstante, alertó de que más allá de recuperar esa potestad legisladora en materia civil, este derecho no puede ser "regresivo" y perjudicar la igualdad entre hombres y mujeres: "Viva el derecho foral, pero muera el derecho foral anacrónico".

La portavoz adjunta de Podemos Fabiola Meco consideró que esta propuesta abre "una ventana de oportunidad" tras las tres sentencias del Constitucional que han dado "tres portavoz a leyes valencianas". "Necesitamos seguir avanzando en conquistas".

Por su parte, Isaura Navarro (Compromís) aseguró que se trata de "recuperar nuestro autogobierno, lo que nos toca, lo que está en nuestro estatuto". "Negar nuestro derecho civil es civil es negar nuestra historia", advirtió .

Por su parte, la diputada del PP María José Ferrer Sansegundo, recordó que la Comunitat es el único territorio que tuvo derecho civil propio desde el siglo XIII y ahora "en la práctica" no, y, por tanto, alertó de que sería "un error histórico estratégico vincularlo a marcos nacionalistas" porque "generaciones de valencianos de distinta orientación política lo han reclamado".

No obstante, Emigdio Tormo (Cs) explicó su rechazo señalando que su partido defiende la seguridad jurídica e igualdad de derechos en todo el territorio nacional: "El derecho civil común es modernidad, progreso y capacidad de desarrollo".