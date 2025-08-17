La boya de València registra su máximo anual al alcanzar casi 29ºC este domingo

Archivo - Dos chicas se bañan en la playa, a 24 de diciembre de 2022, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La boya de València, integrada en la red de Puertos del Estado, ha registrado la tarde de este domingo su máximo anual al alcanzar el mar casi 29 grados centígrados de temperatura. Así, se supera el registro del pasado 4 de julio, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en sus redes sociales.

Además, el organismo de meteorología ha señalado que la temperatura media provisional de este domingo en la Comunitat Valenciana (media de máximas y mínimas) ha sido de 30.0 °C.

"La nube de humo ha dado lugar a que la media haya sido de 0.2 °C más baja que la previsión inicial. Provisionalmente sería el sexto día más cálido de la serie", ha resaltado.

Aemet ha subrayado que este lunes también va a ser un día muy cálido, con temperaturas similares a las de hoy, por lo que probablemente estará también entre los diez más cálidos desde, al menos, 1950. El martes comienzan a descender las temperaturas y a partir del miércoles se normalizan, ha agregado.

"Hoy es el 17 de agosto más cálido de la serie y mañana será el 18 de agosto más cálido de la serie. Dos récords consecutivos de días cálidos", ha remarcado.

Las temperaturas máximas de este domingo han dejado registros altos con Orihuela a la cabeza al alcanzar los 43,1º. Le siguen Elche (42,9º), Jalance (42,6º) y Carcaixent (42,4º). También se han superado los 41º en localidades como Rojales (41,9º), Villena (41,9º), Bicorp (41,8º), Xàtiva (41,8º), Novelda (41,6º) u Ontinyent (41,6º). Atzeneta del Maestrat y Llíria han marcado 41,2º, mientras que Pinoso se ha situado en 41,1º, según ha detallado Aemet.

Alcoi y Utiel han alcanzado los 40,9º; Chelva los 40,8º; Turís, 40,3º; Barx, 40,2º, y Fontanars y Pego los 39,9º. Las temperaturas también han sido elevadas en Montanejos (39,5º), Xàbia (39,3º), el aeropuerto de Alicante-Elche (39,2º) y el de València (39,0º).

Otros valores destacados durante la jornada han sido Segorbe con 38,8º; Alicante, 38,5º; Sagunt, 38,1º; Ademuz, 37,5º; Miramar 37,5º; Castelló de la Plana, 37,3º y València, 36,6º.