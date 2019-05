Bravo sobre el circuito de F1: "Respetamos las decisiones de jueces y fiscales aunque a veces no las compartamos"

Publicado 17/05/2019 13:02:23 CET

Oltra muestra la voluntad de "recuperar hasta el último céntimo" detraído a los valencianos con "prácticas irregulares y corrupción"

VALÈNCIA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Justicia en funciones, Gabriela Bravo, ha señalado este viernes que no puede dar una opinión jurídica sobre la petición del Fiscalía de archivar la causa de la construcción del circuito de F1 de València por prescripción porque no la conoce "en profundidad", pero ha señalado: "Respeto el trabajo de fiscales y las decisiones de los jueces aunque algunas veces no las comparta".

Bravo, antes de asistir de las XI Jornadas Víctimas del Terrorismo de la Comunidad Valenciana, se ha referido así a petición de la Fiscalía Anticorrupción de València de solicitar el sobreseimiento por prescripción de la causa por la construcción del circuito urbano de la Fórmula 1 en València, en la que se encuentra procesado el expresidente de la Generalitat Francisco Camps.

Al respecto, ha comentado: "Respeto el trabajo de los fiscales como respeto, asimismo, las decisiones de los jueces aunque algunas veces no las comparta".

Con todo, ha aclarado que no puede opinar sobre esta decisión porque no conoce "el asunto en profundidad" ni los motivos de Fiscalía para pedir el archivo y, por tanto, no tiene "una opinión jurídica" para poder analizarla.

OLTRA: SE TRABAJARÁ PARA RECUPERAR EL DINERO

Asimismo, la vicepresidenta en funciones, Mónica Oltra, ha recordado en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell que no tiene por costumbre valorar este tipo de cuestiones por la separación de poderes, pero sí ha indicado que en este y en cualquier otro caso el Consell siempre trabajará para "recuperar el dinero que ha sido saqueado de las arcas públicas".

"Cualquier actuación del Consell irá encaminada a eso. La gente ya no se conforma con que se paguen las responsabilidades penales, lo que quieren los valencianos es que todo el dinero que de manera irregular se desvió a intereses particulares o partidistas vuelva a las arcas públicas", ha señalado.

Preguntada sobre si eso supone que presentarán escrito para ser acusación, ha indicado que eso es una cuestión técnica en manos de la Abogacía de la Generalitat y "no haría ningún favor" si revelara las estrategias de este órgano.

Ha incidido en que en este y cualquier otro caso existe "la firme voluntad del gobierno de recuperar hasta el último céntimo que se nos detrajo a los valencianos a través de prácticas irregulares y de corrupción y que hasta el último céntimo vuelva".