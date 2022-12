Bravo recalca que "no hay ninguna hoja de ruta prevista" para establecer el requisito lingüístico en Sanidad

Mínguez cree el valenciano ahora no puede ser un requisito y ve "posible" modificar la baremación de méritos



La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha recalcado este jueves que "no hay ninguna hoja de ruta prevista" para establecer el requisito lingüístico en Sanidad y al respecto ha señalado que en el acuerdo alcanzado con Educación para Función Pública "no se habló de ningún plan" para el personal sanitario.

Bravo, en declaraciones a los medios, se ha referido así preguntado por el anuncio que realizó el director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, en una entrevista a À Punt, en la que señaló que el requisito lingüístico para el personal sanitario se pondrá en marcha durante la tercera legislatura del Botànic.

Al respecto, Bravo ha replicado: "No entiendo de dónde se han hecho estos anuncios, será a título particular porque no hay ningún plan para establecer el requisito lingüístico para el personal sanitario en la tercera legislatura".

Así, ha insistido en que en el acuerdo alcanzado con Educación "no hablamos de nada de esto" y ha insistido en que lo que se acordó fue "la hoja de ruta presentada para este próximo semestre con la aprobación de dos decretos para la implantación de la capacitación lingüística y el acuerdo con niveles que se certifican en educación".

Se trata de dos decretos que entrarán en vigor durante el primer semestre de 2023 y que no afectarán a categorías profesionales como docentes --ya tienen su normativa-- o sanitarios --el valenciano seguirá como mérito-- ni a los funcionarios que ya tienen plaza, pero sí a los interinos que quieran conseguirla.

En ese sentido, ha insistido en que "lo único que tenemos que saber garantizar es el derecho de la ciudadanía a poderse comunicar con la Administración en lengua que considere y evitar cualquier tipo de confrontación".

"MÉRITO, NO REQUISITO"

Por su parte, el conseller de Sanidad, Miguel Mínguez, ha defendido este jueves que "en el momento actual" el valenciano "debe ser un mérito y no un requisito" para tener una plaza sanitaria y al respecto ha confirmado que se está analizado el borrador sobre baremación de méritos para la consolidación de plazas y ve "posible" que sea modificado.

Mínguez recalcado, preguntado al respecto, que "en el momento actual el valenciano debe ser un mérito bien valorado para la sociedad, pero no un requisito imprescindible" para obtener una plaza sanitaria. Así, ha defendido que el valenciano es "un mérito que es absolutamente imprescindible para entender a una población importantísima de la Comunitat Valenciana que tiene todo el derecho a ser atendida en esa lengua".

Sin embargo, "en el momento actual no debe ser un requisito por multitud de motivos, entre otros que necesitamos, por el déficit que hay en algunas especialidades, a profesionales que vienen de un área que es exclusivamente castellano parlante. Por ello, ha considerado que es "probable que en el futuro si la situación cambia, yo no digo nada más, el Consell adoptará otras decisiones, pero en el momento actual debe ser un mérito pero no un requisito".

Asimismo, ha señalado al respecto que el borrador que presentó a los sindicatos de baremación de méritos para la consolidación de plazas -por el que el valenciano puntúa tres veces más que una tesis doctoral-- "se está analizando y es que susceptible de poder ser modificado". En ese sentido, ha señalado que el texto definitivo saldrá "en breve" y es "posible" que se modifique este criterio de puntuación del valenciano.