Los británicos Gecko Theatre Company despliegan su teatro físico en el Principal de València con 'Missing'

El Teatro Principal de València pondrá en cartel los días 1, 2 y 3 de marzo la producción británica 'Missing' de Gecko Theatre Company, una de las compañías de teatro físico "más aplaudidas y respetadas

del panorama internacional", destaca el Institut Valencià de Cultura (IVC) en un comunicado.

A lo largo de su más de quince años de trayectoria, la agrupación ha recorrido los escenarios de medio mundo con trabajos sorprendentes como 'Taylor's Dummies', 'The Race' o 'The Arab and The Jew'. Este es también el caso de 'Missing' que desde su estreno en 2012 se ha podido ver en Rusia, Georgia, Malta, Colombia y en diferentes ciudades del Reino Unido. En 2015, durante su exhibición en el Battersea Arts Centre londinense, la producción fue destruida en un incendio y reconstruida para seguir su gira internacional.

Aclamada por medios como The Guardian o The Times, 'Missing' es una creación sobre la memoria y la identidad, sobre cómo el pasado moldea el tipo de personas que somos. El montaje es un viaje a la mente de Lily, una mujer normal que recuerda el día de su boda, sus lecciones de flamenco, sus fiestas y las raíces de sus padres.

La propuesta está dirigida por el artista israelí criado en Londres Amit Lahav, quien se formó junto a figuras como Lindsay Kemp y David Glass, e incluso desarrolló proyectos escénicos con niños de la calle en el sudeste asiático antes de fundar esta formación.

A lo largo de su carrera Amit Lahav ha desarrollado un lenguaje propio en el que pone el énfasis en la emoción, la musicalidad, la respiración y el trabajo físico.

La potencia visual es otro de los rasgos de su trabajo que destaca la crítica. "Para mí el teatro requiere tiempo y paciencia. A menudo en las primeras representaciones de nuestras obras, el espectador describe el trabajo de Gecko como espectacular o técnicamente deslumbrante, pero no estoy interesado en lo espectacular. Sé como crear cosas apabullantes y no es duro. Lo difícil es crear algo que esté lleno de significado y que contenga varias lecturas", según sus propias palabras.

Y añade: "Me entusiasma el proceso creativo desde que construyes la obra con palabras hasta que la traduces al lenguaje escénico. Es ahí donde pongo en funcionamiento mi intuición por encima de mi

capacidad intelectual. Cuanto más bonito y sencillo quieres hacer tu trabajo, más tiempo empleas, al menos eso es lo que me ocurre a mí".