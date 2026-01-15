Buceadores de la Armada neutralizan un proyectil de la Guerra Civil en la playa de Albarana, en Dénia

Detonación proyectil de la Guerra Civil en Denia - ARMADA

ALICANTE 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un Equipo Especial de Desactivación de Explosivos (EDE) de la Unidad de Buceadores de Medidas Contraminas (UBMCM) de la Armada ha neutralizado esta mañana un proyectil de la Guerra Civil Española en la playa de Albarana, en Dénia (Alicante), según ha informado este cuerpo de seguridad en un comunicado.

Miembros del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil (GEAS) de Alicante, durante la realización de trabajos rutinarios de adiestramiento, se percataron de la presencia del posible artefacto, por lo que dieron aviso, a través de la Comandancia de la Guardia Civil de la misma ciudad, al Centro de Operaciones y Vigilancia de Acción Marítima de la Armada (COVAM) en Cartagena.

El Cuartel General de la Fuerza de Acción Marítima, a través del COVAM, activó y destacó un EDE de la UBMCM. A continuación, se procedió a la zona de interés para la neutralización 'in situ' mediante el empleo de cargas explosivas especiales.

Transcurridas seis horas tras la activación del EDE, en torno a las 15.20 horas, se llevó a cabo la detonación controlada que neutralizaría el artefacto localizado, eliminando el peligro y minimizando el impacto medioambiental.

Tras una última inmersión de comprobación, se dio finalmente por neutralizado el obus, finalizando la intervención y desactivando el dispositivo de seguridad.

La operación fue coordinada por la Comandancia Naval de Alicante quien, tras conocer de la activación de la Unidad de Buceo de la Armada que se encargaría de la desactivación, solicitó los apoyos locales necesarios para llevar a cabo la actuación, entre ellos, Policía Local de Dénia, Policía Nacional, la Guardia Civil y su Servicio Marítimo, quien apoyaría con su patrullera 'Rio Oja' y con el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), el Club Náutico de Denia, la Cruz Roja apoyando con una embarcación y el SAMU, que aportó una ambulancia con Soporte Vital Avanzado en apoyo a las operaciones de buceo.

La Armada es quien tiene las competencias en el desactivado y neutralización de artefactos explosivos submarinos, labor que realiza en toda España a través de las diferentes Unidades de Buceo de la península y Canarias, dependientes del Almirante de Acción Marítima (ALMART), con sede en Cartagena.

La UBMCM, además, es la única Unidad de la Armada capacitada para neutralizar minas, labor que lleva a cabo con buceadores con especialización en técnicas específicas de inutilización de minas.