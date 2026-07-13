Un buque entre València e Ibiza ofrecerá un viaje de observación astronómica por el eclipse solar de agosto

Buque Ciudad de Granada - TRASMED

VALÈNCIA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Trasmed, naviera española de Grupo Grimaldi, y el departamento de Astronomía y Astrofísica de la Universitat de València (UV) ofrecerán a los pasajeros una experiencia de observación astronómica con motivo del eclipse solar del próximo 12 de agosto. La iniciativa se desarrollará a bordo del buque Ciudad de Granada durante su servicio regular entre València e Ibiza.

Durante la travesía, los viajeros podrán vivir el eclipse desde una ubicación privilegiada, complementando la experiencia con actividades divulgativas y explicaciones científicas dirigidas por especialistas de la UV. Una experiencia pionera que combinará viaje, divulgación científica y observación de uno de los fenómenos astronómicos más relevantes de los próximos años, destacan sus impulsores.

El objetivo compartido es acercar la astronomía al gran público mediante una propuesta innovadora que permita comprender y disfrutar el fenómeno "con total seguridad". Para ello, especialistas del departamento de Astronomía y Astrofísica han diseñado un programa divulgativo adaptado a todas las edades, con actividades participativas, talleres y explicaciones que ayudarán a interpretar el eclipse desde una perspectiva científica rigurosa y accesible.

"El eclipse solar del próximo 12 de agosto nos brinda la oportunidad de vivir algo irrepetible, convirtiendo nuestro buque Ciudad de Granada en un auténtico observatorio en alta mar desde el que contemplar uno de los grandes fenómenos astronómicos de la década. Contar con la colaboración de la Universitat de València nos permite además ofrecer una experiencia con el máximo rigor científico y divulgativo", manifiesta la directora de Pasaje y Marketing de Trasmed, Jana Peiró.

DOS DÍAS DE ASTRONOMÍA EN ALTA MAR

La experiencia comenzará en València en la noche del 11 de agosto a bordo del barco. Especialistas de la UV ofrecerán una primera aproximación al fenómeno mediante actividades de divulgación y observación astronómica dirigidas a todos los públicos.

Ya el 12 de agosto, durante el viaje de vuelta, los pasajeros podrán participar en una programación especial dedicada al eclipse. Comenzará a las 18 horas con una charla divulgativa sobre este fenómeno, que se prolongará hasta las 18.50. A las 19 horas se iniciarán los preparativos para la observación desde cubierta, tras lo que entre las 19.30 y las 20.30 horas tendrá lugar la observación guiada del eclipse parcial. La experiencia culminará a las 20.30 horas con la observación guiada del eclipse total.

Tanto en la ida como en la vuelta se desarrollarán talleres divulgativos, actividades familiares, charlas sobre eclipses y sesiones de preguntas y respuestas con expertos. Se facilitarán gafas homologadas para la observación segura del eclipse y se habilitarán espacios específicos para el seguimiento del evento astronómico.

Esta salida, además de tener una finalidad divulgativa, permitirá a los expertos de la UV la observación de este fenómeno de una manera muy diferente a la habitual. "Se trata de una oportunidad para proyectar la imagen de la universidad a la sociedad valenciana y hacer crecer su reconocimiento entre la ciudadanía, acercando nuestra actividad al público general", expresa el director del departamento de Astronomía, Pablo Cerdá.

"Durante apenas un minuto tendremos la misma sensación sobrecogedora que tantas otras personas experimentaron en los milenios pasados. Notaremos un descenso de la temperatura y lograremos ver la esquiva corona solar, la atmósfera externa del Sol, un espectáculo de gran interés científico que solo puede contemplarse a simple vista durante la fase de totalidad de un eclipse", avanza Cerdá.

Esta colaboración abre la puerta a nuevas líneas de trabajo conjuntas, con las que ambas entidades aspiran a ampliar el alcance del acuerdo.