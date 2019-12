Burjassot condena la agresión al edil de Compromís: "Los intolerables no tienen cabida en nuestra sociedad"

Publicado 20/12/2019 11:11:30 CET

VALÈNCIA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burjassot (Valencia) ha condenado, a través de su alcalde, el socialista Rafa García, la agresión homófoba sufrida por el edil de Compromís Àngel Vázquez y ha afirmado que "los intolerables no tienen cabida" en la sociedad.

En un comunicado, el consistorio "condena rotundamente" los hechos que han sucedido y "reprueba la agresión" que Vázquez ha padecido. En palabras del alcalde, "es inadmisible la violencia de cualquier forma, pero todavía es más inadmisible la violencia por cuestiones de género o sexo, ya que la libertad de las personas es nuestro bien más preciado".

"La intolerancia al respecto es inadmisible y los intolerantes, que obviamente todos sabemos ya quiénes son, no tienen cabida en esta sociedad, porque en nuestra sociedad hombres y mujeres deben poder andar por la calle con total seguridad a la hora que deseen sin tener miedo o estar condicionados por nuestro aspecto físico o condición sexual", ha agregado.

Por ello, ha mandado todo su "apoyo y ánimo" al concejal y a su formación política, Compromís, "deseándole una pronta recuperación" y se pone a su disposición en el caso que sea necesario.

Àngel Vázquez ha denunciado en su Twitter haber sido objeto de una agresión homófoba por parte de dos personas que le han dado una paliza "al grito de maricón de mierda". "Buenas noches. Hoy he ido a cenar con mis compañeros de máster. Ese ha sido mi delito. Ese y llevar el pelo largo. Cuando estaba volviendo a casa, buscando mi coche, me he cruzado con dos energúmenos que me han pegado una paliza al grito de 'maricón de mierda'", ha explicado.