Burning Spear y Julian Marley inspiran la segunda velada del Rototom Sunsplash

CASTELLÓ 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Rototom Sunsplash recibirá este domingo a Burning Spear, uno de los "máximos" exponentes mundiales del reggae más místico. El "mayor inspirador" del festival, tras su concierto en la misma sala del norte de Italia --donde, un año después, nacería la macrocita reggae-- , no podía faltar a la celebración de estas 30 ediciones del rugido del león, que festejará sobre un Main Stage que vibrará también con Julian Marley.

De este modo, el hijo de Bob Marley protagonizará el primer guiño del certamen al legado de la leyenda del reggae, que habría cumplido 80 años este 2025, según ha indicado el Rototom en un comunicado.

Todo, en una noche con muchos otros ases jamaicanos, como la banda Third World, que vuelve al festival con su show de "alta calidad musical" y su "ecléctica" mezcla de reggae, funk y soul; y Mortimer, joven talento que fusiona el roots reggae tradicional con ritmos contemporáneos, creando el caldo de cultivo para un sonido "único y cautivador".

Rototom Sunsplash ha asegurado que sigue apostando por los estilos musicales surgidos del reggae o fusionados con él, como el hip hop. Es el caso de la artista chilena Ana Tijoux, una de las figuras "más influyentes" del hip-hop latinoamericano, que mezcla con folclore, reggae y electrónica.

Irrumpirá sobre un Lion Stage que sumará también las propuestas de la formación de reggae fusionado con jazz y gospel Abakush; Kumbia Boruka, liderando una amplia oferta de ska, rumba y cumbia, y Big Red, el "reconocido" cantante de dancehall francés, exmiembro de Raggasonic y creador del estilo vapor-dub.

En esa transición entre la agenda musical y la extramusical del festival emerge la Reggae University, que este domingo acogerá uno de los "momentos estelares" de la edición: el encuentro del público con Burning Spear (19.00 horas) una de las figuras "más icónicas y enigmáticas" de la historia del roots reggae, horas antes de su show en el Main Stage.

Además, en la sesión '45 Años de Ariwa Sounds: Roots, Dub y Lover's Rock' (17.30 horas) el productor británico-guyanés Mad Professor guiará al público a través de los muchos giros y transformaciones de su larga carrera, junto a las intervenciones de los colaboradores Big Youth, Sister Aisha y Nadine Sutherland en torno a su experiencia artística dentro del sello Ariwa. La programación del 17 de agosto arrancará a las 16.30 horas con la proyección de la película '25 years walking together'.

INAUGURACIÓN DEL DISCOVERY LAB

Por otra parte, en el plano extramusical, la segunda jornada del Rototom Sunsplash 2025 estará marcada por la inauguración del espacio científico Discovery Lab que, de la mano de la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN), acogerá "divertidas propuestas" como el taller-show 'La ciencia del helado' para aprender a elaborar este postre refrescante con ayuda de la ciencia; o charlas sobre el universo y la aventura tecnológica del cine.

La agenda del Foro Social seguirá este domingo (18.00 horas) con más cine. El Teatre Municipal proyectará la película 'Los sueños de Pepe-Movimiento 2052', en torno a la figura y el mensaje del expresidente de Uruguay, José (Pepe) Mujica, y dirigida por Pablo Trobo, que presentará la sesión.

"En un planeta en camino al colapso climático y una humanidad que persigue un modelo depredador sobre desarrollo y consumo, la filosofía, y el sueño, de Pepe Mujica no es sólo el de una sociedad más justa y solidaria, sino el de dejar un planeta mejor para las generaciones futuras", han añadido desde la Fundación Exodus del Rototom, impulsora del Foro.

Pachamama será testigo de un diálogo en torno a las 'Sabidurías ancestrales' entre la líder indígena y ministra del gobierno de Brasil Sonia Guajajara, y Agustín Ostos, de Soy Tribu (19.00 horas). Jamkunda explorará las mil y una posibilidades de la gastronomía del continente africano en un taller de cocina a cargo de Abarka; mientras Rototom Circus abrirá su programación con la compañía Express y su espectáculo 'Inkógnito' (21.00 horas).

Para el público infantil, Magicomundo ofrecerá junto a sus áreas de juego libre, varias sesiones de cuentacuentos y una de música en familia con la historia del reggae como temática. La adolescente Teen Yard se abrirá a la creatividad de La Simulación, una cooperativa cultural y juvenil que pone el foco en la cultura como motor de cambio social.