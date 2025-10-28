Burriana (Castellón) reorganiza el gobierno municipal y las concejalías de Vox pasan a ser asumidas por ediles del PP

CASTELLÓ 28 Oct. (EUROPA PRESS) - -

El Ayuntamiento de Burriana ha anunciado hoy una amplia reestructuración del equipo de gobierno municipal con el objetivo de reasignar y reforzar las concejalías que hasta el momento recaían en el Grupo Municipal Vox, de tal forma que las mismas pasan a ser asumidas por ediles del PP.

Esta decisión se produce tras el cese de tres de los cuatro concejales de Vox por votar en contra de una bajada de impuestos contemplada en el Pacto de Gobierno y la posterior renuncia de Beatriz Conejero a formar parte del ejecutivo, pasando al grupo de no adscritos y dándose de baja del partido de Santiago Abascal.

La reorganización busca asegurar la estabilidad del ejecutivo municipal y la continuidad en la gestión de los proyectos clave para transformar la ciudad, asumiendo los concejales del Partido Popular las carteras vacantes con una nueva distribución de responsabilidades que logre equilibrar la carga de trabajo entre los ediles, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Entre las mayores novedades, destaca que el alcalde, Jorge Monferrer, asumirá directamente las competencias de Seguridad y Emergencias, Mario Trullen recibe Urbanismo y Obra Pública, Isabel Monfort llevará Familia y por último la Concejalía de Cultura se divide entre los ediles Alejandro Clausell y Paloma Boix, de tal forma que el primero asume la gestión de los principales organismos y centros culturales y la segunda, la parte de cultura festiva y programación de las principales tradiciones de la capital de la Plana Baixa.

El Alcalde, Jorge Monferrer, ha destacado que esta reestructuración se realiza con "la máxima celeridad y diligencia para que la gestión municipal no se vea afectada". "La nueva distribución de áreas entrará en vigor de forma inmediata para seguir centrados en lo más importante: mejorar la calidad de vida de los burrianenses y transformar la ciudad", ha dicho.

Respecto a la estabilidad y la gobernabilidad de la capital de la Plana Baixa, Monferrer, ha valorado que hoy empieza una nueva etapa, en la que todos los concejales de la corporación saben que los consensos y los acuerdos serán necesarios si se quiere avanzar en mayores cuotas de bienestar para la ciudadanía y sacar adelante proyectos vitales para el futuro de Burriana.

Antes de finalizar, el primer edil ha querido expresar su reconocimiento a la labor desempeñada por los exconcejales en el equipo de Gobierno Juan Canós, Antonio Ferrándiz y Beatriz Conejero al servicio de la ciudad.

Ha destacado algunos hitos en sus respectivas áreas. En Urbanismo, "la puesta en marcha de proyectos de gran calado como el Gran Colector, el PAI Sant Gregori y el inicio de la rehabilitación integral del Teatro Payà". En Seguridad y Emergencias, la "significativa" incorporación de agentes al servicio de los vecinos, junto a la mejora de equipamientos, incluyendo la adquisición de nuevos vehículos y la renovación de la uniformidad.

Finalmente, en el área de Familia, ha valorado especialmente la "cercanía y buena gestión en todos los temas relativos a las personas mayores, a los Huertos de Ocio o a su participación en la creación del primer Consejo Local de Infancia y Adolescencia en Burriana".