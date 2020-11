'Burundanga', la primera comedia sobre el fin de ETA llega al Olymplia renovada con un "toque muy valenciano"

Gabriel Olivares crea una nueva versión encabezada por Juan Gea, Rebeca Valls, Guillermo San Juan, Jorge Vidal y Paula Braguinsky

VALÈNCIA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tras más de diez años consecutivos en cartel de forma ininterrumpida hasta el establecimiento del estado de alarma el pasado mes de marzo, 'Burundanga' llega al Teatro Oymplia en una versión con un "toque muy valenciano" y un elenco de la 'terreta' encabezado por Juan Gea, Rebeca Valls, Guillermo San Juan, Jorge Vidal y Paula Braguinsky.

Tras el parón de la pandemia, la obra quiere regresar con "más fuerza" y además del retorno de la versión madrileña, estrena la nueva versión valenciana en el Olymplia, donde estará en cartel más de un mes, del 9 de diciembre al 24 de enero de 2021. Se trata de la 29 producción de Olympia Metropolitana.

La esencia de 'Burunganda' se mantiene, "la primera vez que se ha hecho una comedia sobre el fin del terrorismo en España", ha explicado el director Gabriel Olivares, durante la presentación del espectáculo. En su opinión, "la obra -que se estrenó antes de la disolución de la banda de ETA- solo ayudó a dar forma a algo que ya estaba en el ambiente a punto de reventar, que es que había que pasar página de esta época terrible".

Tanto es así que cree que "se ha convertido en un clásico del teatro y de la comedia" y celebra haber podido aportar "un pequeño granito de arena para que el terror se cambiara por comedia".

Además ahora, con la pandemia de la Covid-19 se ha mostrado convencido de que "a nuestro sistema inmunitario la risa le viene muy bien". A lo que se suma que "el teatro cura el alma", ha defendido. Y para ello ha querido sorprender con una versión que ha denominado 2.0 llena de "guiños valencianos", empezando porque la acción ya no se desarrolla en Barcelona sino en València.

El director también ha mostrado su satisfacción porque a lo largo de la última década, 37 actores y actrices han pasado por 'Burundanga' desde su estreno inicial en 2011 dando la oportunidad a muchos jóvenes de hacerse un hueco en el mundo de la interpretación.

La historia aúna sexo, amor, enredo y equívocos. Parte de Berta, una joven estudiante, embarazada de Manel, su novio, que no sabe qué hacer, no sabe si decírselo, y que ni siquiera sabe si su novio la quiere. Silvia, su compañera de piso, le ofrece la solución: Burundanga, la droga de la verdad, una sustancia que hace perder la voluntad y provoca la sinceridad. Se la administra a Manel pero descubre no sólo lo que pretendía averiguar si no otra verdad mucho más inesperada que hace estallar un enredo de consecuencias imprevisibles.

La actriz Rebeca Valls ha celebrado poder remontar la función en su tierra sin repetir lo que se está haciendo en Madrid, "desde la identidad valenciana". La intérprete espera "contagiar" a los espectadores de la risa que a ellos mismos les da en los ensayos y que 'Burundanga' sirva para "empezar la Navidad por todo lo alto".

Para Juan Gea, esta es una propuesta maravillosa para esta época porque "en tiempos de crisis lo que crece es la comedia", ha reivindicado. Además ha alabado la dirección de Olivares, "un loco maravilloso que parece que juega con la función pero saca cosas en esta versión valenciana que superan el texto", ha asegurado.

Por su parte, la intérprete Paula Braguinsky ha valorado la oportunidad de formar parte del reparto como un "sueño cumplido", ya que cuando vio la obra hace años, "las risas fueron tan brutales" que deseó poder hacer algo así algún día. También Jorge Vidal vio la función madrileña hace años y celebra los nuevos "detalles" de la versión valenciana.