Caballero destaca que han cumplido el 84% de los acuerdos de la comisión de expertos de la dana

VALÈNCIA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha movilizado un total de 52 millones desde noviembre del 2024 hasta la actualidad para hacer frente a la reconstrucción y a las actuaciones de emergencia por la dana y ha cumplido asimismo el 84% de los acuerdos de la comisión de expertos de la dana.

Así lo ha explicado este martes el portavoz del gobierno municipal, Juan Carlos Caballero, en declaraciones a los medios antes del pleno y en respuesta a una interpelación de la portavoz de Compromís, Papi Robles, y ha recalcado al respecto el compromiso del equipo de Gobierno de "hacer València, una ciudad más fuerte, más segura y resiliente" y aplicar "todo" lo aprendido.

Por ello, ha señalado que hoy es día para homenajear a los 17 vecinos de la ciudad y más de 200 en toda la provincia que perdieron la vida en "la peor tragedia nacional" que hemos vivido, de la que mañana se cumple un año, "más allá de tirarse los trastos".

En concreto, en el campo de la limpieza, la actuación sobre vías urbanas desde el inicio de la emergencia permitió retirar un volumen de 27.570 toneladas de residuos de las calles afectadas, del alcantarillado y de los garajes que resultaron inundados, así como un total de 3.500 vehículos. A ello se suman las 2.500 toneladas de residuos extraídas de l'Albufera, y otras 42.000 toneladas de las playas de la ciudad.

De manera paralela, se ha procedido a la limpieza de caminos rurales y parques infantiles, así como de los colegios y centros educativos de las pedanías afectadas: CEIP Forn d'Alcedo, CEIP Padre Manjón, de La Torre, y el colegio de Educación Especial Rosa Llácer, de Castellar. Y se ha puesto en uso, después de ser reparada, la biblioteca de Castellar.

También se han reparado instalaciones deportivas afectadas como el campo de fútbol de La Torre, y la piscina de Castellar, así como los centros municipales para Personas Mayores de La Torre y del Forn d'Alcedo y las instalaciones de la Universidad Popular de las tres pedanías. Finalmente, se ha habilitado un nuevo centro permanente de servicios sociales en La Torre.

También ha destacado las iniciativas de "escudo social" adoptadas como las ayudas de emergencia por valor de 1,5 millones para dar cobertura a necesidades básicas de manutención, adquisición de electrodomésticos esenciales o mobiliario y ha resaltado que se han podido atender "todas las solicitudes de servicios domiciliarios municipales como la Ajuda a Domicili, la Teleasistencia y el Menjar a Casa".

De hecho, desde el consistorio, se desplegó un programa de atención a la población afectada por la dana también en cuestiones sociales y de salud mental. Además, el Ayuntamiento puso a disposición más de 40 viviendas para aquellas personas que perdieron su hogar. En estos momentos, hay realojadas 69 personas en viviendas municipales.

En materia tributaria, ha recordado que se eximió el pago del agua potable y la tasa del alcantarillado a los vecinos de las tres pedanías desde el día de la dana hasta el 31 de marzo, "lo que supone una cuantía de más 800.000 euros"; devolver los recibos de IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles), y no cobrar las tasas por la instalación de vados, de mesas y sillas, y de quioscos en vía pública, así como mercados.

De manera paralela, se ha bonificado un 95% el ICIO para las obras de reconstrucción de inmuebles de las pedanías afectadas, lo que, hasta el momento y se ha dejado de cobrar las tasas por prestación de servicios relativos a actuaciones urbanísticas en las obras debidas a los daños ocasionados por la dana, así como las tasas por aprovechamiento del dominio público con mercancías, materiales de construcción y aperturas de zanjas en aquellas obras que se han realizado por consecuencia de la riada. "Todo ello ha supuesto un ahorro para los vecinos superior a los 2,7 millones de euros", ha subrayado.

También ha destacado las ayudas para los comercios afectados que han supuesto un total de 4 millones y las ayudas directas dirigidas a asociaciones, autónomos y entidades del sector cultural ubicados en La Torre, el Forn d'Alcedo y Castellar, así como a las comisiones falleras y a los artistas falleros.

REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

Por otro lado, ha resaltado las acciones de reparación de infraestructuras y de alerta y de formación entre la ciudadanía como la adecuación de la red de alcantarillado en las pedanías del Sur y de la red de colectores, así como la sustitución de sumideros e imbornales de La Torre, la renovación de la iluminación en las tres pedanías afectadas.

Además, ya se está trabajando en la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para que las nuevas edificaciones de La Torre puedan incluir los garajes en altura, se ha instalado una sirena acústica en la sede de la Alcaldía Pedánea de La Torre con una potencia capaz de alcanzar entre 2 y 3 kilómetros en todas las direcciones, que se activa mediante control remoto, se ha realizado un simulacro de alerta con la población residente, y se ha establecido un plan con puntos y rutas de evacuación y de recogida de la población vulnerable en caso de una emergencia.

VALENCIA + SEGURA

Una de las principales novedades en el ámbito de la formación de la ciudadanía es el Plan València + Segura. Ya se ha realizado más de un centenar de charlas formativas en las tres pedanías para fomentar la cultura de la prevención y autoprotección con la colaboración de la Universitat de València.

Además, está en marcha un estudio de riesgo particularizado de inundaciones para València con especial atención a los riesgos derivados de los barrancos de Poio y del Carraixet, así como del río Turia. También se han instalado un total de seis cámaras de vigilancia y un radar para monitorizar el estado del caudal en el nuevo cauce del río Túria, para prevenir posibles crecidas.

Finalmente, se ha acometido la limpieza del río, del que se han retirado 144 toneladas de residuos, y ya se han iniciado también los trabajos de limpieza y retirada de residuos del barranco del Palmaret a su paso por el término municipal, concretamente a la altura de Carpesa y Massarrojos.

"PULMÓN LLENO DE MENTIRAS"

Por contra, la portavoz de Compromís, Papi Robles, ha afeado en su interpelación a la alcaldesa de València que Catalá "se ha convertido en cómplice y colaboradora necesaria para que Carlos Mazón continúe al frente de la Generalitat, a pesar de ser el principal responsable político de la tragedia de la dana".

Además, le ha afeado el perfil de gestora que se quiere construir recalcado que "todo lo hace con pico y pala y lo arregla "a pulmón" "A pulmón queremos ver las facturas, no las respuestas de su portavoz", ha recriminado Robles que ha espetado a Catalá: "Su pulmón está más lleno de mentiras, de ironía y de una inhumanidad terrible, mucho más que el vaso de vino del Ventorro de Mazón".

En ese sentido, ha recordado que Catalá dijo literalmente hace un año que Mazón había sido el primero de los valencianos "en bajar al barro y ponerse a gestionar" y le ha cuestionado si mantiene esas palabras al tiempo que ha criticado también la ausencia del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.