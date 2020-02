Cabanyal Íntim celebra su primera década con "un viaje multidisciplinar a través del tiempo"

VALÈNCIA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Festival Cabanyal Íntim de València, que cada primavera lleva las artes escénicas al interior de las casas de ese barrio y otros espacios singulares, celebrará su X aniversario del 7 al 17 de mayo con una programación cuyas propuestas ofrecerán al público "un viaje multidisciplinar a través de 'El tiempo', lema protagonista de este año".

Así, 'El Tiempo' estructurará toda la programación con la que el encuentro reivindicará su década de andadura "como espacio de reflexión, investigación y visibilidad de la creación escénica y contemporánea valenciana".

La directora del festival, indica Isabel Caballero, explica que "el tiempo es lo que nos ha llevado a poder celebrar esta décima edición y ver la transformación y los cambios del barrio, pero también es un tema muy sugerente, un gran motor para la creación, como punto de partida o como viaje".

Un generador de contenidos que ha seducido a más de un centenar de compañías y/o creadores que han concurrido en la convocatoria de este año: "Para esta edición, hemos recibido más de 150 propuestas, todas creadas ex profeso para el festival, y la elección no ha resultado nada fácil. Los criterios de selección han sido la calidad y originalidad de las propuestas, su relación con el lema propuesto, su vinculación con el barrio y que no hubieran participado en anteriores ediciones", detalla la responsable del certamen en un comunicado.

CREACIONES INÉDITAS

Fruto de esta criba, la programación, adelanta Caballero, se articulará entorno a cerca de "una treintena de creaciones inéditas en las que convivirá el teatro de texto, físico y de objetos, con la danza, el circo, los títeres, el clown, la música en directo o la performance".

Una oferta cultural en la que, fiel al espíritu del festival, convergerán tanto "nuevos y jóvenes creadores como compañías y artistas consolidados".

Los participantes han estado visitando estos días las casas del barrio, cuyas estancias --salones, dormitorios, cocinas, terrazas, etc.-- se transformarán en mayo en escenarios en los que tendrán lugar las representaciones teatrales para aforos reducidos de entre 15 y 25 personas.

Cabanyal Íntim está organizado por Francachela Teatro, patrocinado por el Institut Valencià de Cultura, el Vicerrectorado de Cultura e Igualdad de la Universidad de Valencia y con la colaboración del Teatro El Musical, La Mutant, la EMT y San Miguel.