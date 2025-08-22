La caída de rayos deja este viernes dos incendios en Alcoi y Millena (Alicante), este último extinguido

Archivo - Imagen de archivo de un camión del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE ALICANTE

ALICANTE, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La caída de rayos ha provocado este viernes por la tarde dos incendios de arbolado en los municipios alicantinos de Alcoi y Millena. Este último ha quedado extinguido sobre las 16.30 horas de la tarde, después de que se haya iniciado a las 15.31 horas, según han informado el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) y el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante (CPBA).

El fuego de Alcoi se localiza cerca de la ermita de Sant Antoni y se ha desatado sobre las 15.40 horas. En la zona trabajan un medio aéreo, dos dotaciones del CPBA, una autobomba y una unidad de los Servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat Valenciana y otra unidad de prevención.

Para la lucha contra el incendio de Millena se han movilizado dos autobombas y dos unidades de Bomberos Forestales, además de una dotación y un coordinador forestal del CPBA y una unidad de prevención junto a un agente medioambiental.

Los Bomberos de la Diputación de Alicante han explicado que sobre las 15.30 horas y tras una tormenta de rayos se han abierto dos incendios de arbolado en Alcoi y Millena. Con posterioridad, ha comenzado a llover en toda la zona, por lo que el último de estos fuegos ha quedado extinguido.