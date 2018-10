Calabuig señala que 2013 ha sido "un año perdido" para la ciudad y "confirma la necesidad de cambio"

Publicado 26/12/2013 16:13:20 CET

El grupo socialista ha presentado 127 mociones y 233 preguntas a los plenos y comisiones durante este año

VALENCIA, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Joan Calabuig, ha lamentado este jueves que 2013 ha sido "un año perdido" para la ciudad. Asimismo, ha destacado que es el año que "confirma la necesidad de cambio" y que "sitúa a los socialistas como la alternativa real, seria y rigurosa al Gobierno del Partido Popular".

Así, se ha expresado en una rueda de prensa en la que ha hecho balance de la actividad de su grupo durante el presente ejercicio. Un año en el que los socialistas han centrado sus iniciativas en el fomento del empleo, la política social, la participación ciudadana y la fiscalización de la actividad del equipo de gobierno, según ha informado el PSPV en un comunicado.

En total, el grupo municipal socialista ha presentado 127 mociones y 233 preguntas a los plenos y comisiones informativas que se han celebrado a lo largo de 2013. No obstante, ha lamentado la "incapacidad" del Partido Popular para "fomentar el diálogo y el consenso sobre temas fundamentales" para Valencia.

Entre las mociones que los socialistas han presentado en el pleno y que han sido aprobadas, ha destacado la moción conjunta sobre políticas de prevención en la discriminación y la intolerancia, el plan de acción social para las mujeres prostituidas, medidas urgentes a favor de las familias, protección del Bunker del Saler, el plan de seguridad vial o el respaldo al 30 aniversario de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià.

Calabuig ha remarcado que 2013 ha sido un "año perdido" para Valencia aunque, en su opinión, "lo peor es que vaticina que será un mandato perdido por la inacción de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, en materia de empleo, de ayuda a las familias y de garantizar la prestación de los servicios públicos", como son la sanidad o la educación.

"Terminaremos 2013 rozando los 100.000 desempleados mientras Barberá no toma ningún compromiso, ni sensibilidad con el fomento del empleo" como, en su opinión, demuestra que el estado de ejecución del presupuesto en esta materia "no alcance el 15 por ciento".

En esta línea, también ha criticado la "falta de sensibilidad" de Barberá "hacia las familias que están atravesando situaciones de emergencia" y ha considerado que "la reactivación económica y no la caridad es la forma de ayudar a quienes sufren la crisis". Ha insistido en que la ciudad "sufre un proceso de empobrecimiento con más de 10.000 familias no tienen ningún ingreso y con 1 de cada 4 niños bajo el umbral de la pobreza".

Ante este panorama, Calabuig ha criticado que el Ayuntamiento haya "vuelto a reducir sus inversiones y no ejecutar ni el 50 por ciento del presupuesto". Asimismo, se ha referido a la caída de inversiones tanto del Gobierno central como de la Generalitat.

"DESCONTROL DEL GASTO"

También ha cuestionado el "descontrol del gasto" que marca la gestión del PP y así ha remarcado que el Ayuntamiento "apenas invierte porque tiene que dedicar muchos ingresos a pagar facturas atrasadas de gasto corriente".

Al respecto, ha puntualizado que en 2013 se han pagado 604 facturas atrasadas por 32,4 millones y siete millones en "intereses de demora" por facturas y expropiaciones pagadas fuera de plazo. Por ello, ha acusado a Rita Barberá de situar la deuda de Valencia "alrededor de los 1.000 millones de deuda, con lo que los valencianos tiene que pagar 330.000 euros diarios".

El portavoz socialista ha recalcado que 2013 es el año que "confirma la necesidad del cambio de Gobierno". "El PP ha convertido Valencia una ciudad más sucia y con un modelo de gestión de limpieza de la ciudad lamentable para los ciudadanos, para las empresas que prestan este servicio y para los trabajadores que se ven amenazados por los ERE", ha explicado.

"En los temas fundamentales para la ciudad como la fachada marítima, el Corredor mediterráneo con el eje pasante, el Cabanyal, el parque central o la línea 2 de metro no ha habido ningún avance", ha expuesto.

Una "parálisis" que, a su juicio, se debe a la "incapacidad" de la alcaldesa para "solucionar los problemas de la ciudad y los retos de futuro". "No consigue poner en marcha ningún Plan que revitalice la economía y el empleo; no consigue parar la sangría del empobrecimiento de las familias valencianas; no consigue desatascar ninguna de las obras paralizadas y no sabemos si es por incapacidad o por falta de voluntad", ha señalado.

Asimismo, ha criticado la negativa de la alcaldesa a "debatir y a someter su gestión a revisión cada año en un debate sobre el estado de la ciudad". En este sentido, ha destacado que desde el grupo socialista se ha tomado la iniciativa de celebrar el Debate del Estado de la ciudad cada año, así como el Debate de los Distritos en cada una de las Juntas Municipales. Los socialistas también proponen "dotar de mayor contenido el Consejo Social y promover una mayor descentralización a través de las Juntas Municipales".

CORRUPCIÓN

En cuanto a los casos de corrupción que han afectado al Ayuntamiento de Valencia como son Emarsa y, en concreto, el caso Nóos ha criticado que Barberá "haya estado para hacerse la foto pero no para asumir responsabilidades y defender los intereses de los valencianos". Por el contrario, ha asegurado que los socialistas seguirán "exigiendo responsabilidades tanto en las instituciones como en los tribunales".