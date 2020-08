Calero lamenta el fallecimiento de polizones en el puerto de València y destaca el trabajo de los cuerpos de seguridad

ALICANTE, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, ha lamentado el fallecimiento de cuatro polizones en las últimas semana en el puerto de València, y ha destacado el "trabajo extraordinario" de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Así se ha pronunciado la delegada en declaraciones a los medios en Alicante, donde ha incidido en la "buena seguridad" en los puertos valencianos para que "pasen las menores incidencias posibles", aunque ha afirmado que "hay cosas que siempre se escapan y siempre se escaparán".

Preguntada sobre si cree que están llegando más polizones al haberse dado estos fallecimientos en pocas semanas, Calero ha señalado que "no cree" que "haya más ni que haya menos", aunque ha matizado: "Tampoco tengo los datos".

Precisamente, respecto a los datos sobre las personas fallecidas, Calero ha apuntado que "el secretismo y el no dar datos es porque está todo en investigación y en estudio". "No creo que sea por no dar datos, sino por su complejidad y porque todo está en estudio", ha agregado.