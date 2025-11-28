Calero (UGT PV) reprocha que Pérez Llorca "incorpore a sus propuestas la agenda de la ultraderecha"

Archivo - El secretario general de la UGT, Tino Calero, durante una entrevista para Europa Press, a 3 de junio de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT PV, Tino Calero, ha explicado que para el sindicato es "tremendamente preocupante escuchar cómo el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha incorporado a su discurso y a sus propuestas la agenda de la ultraderecha valenciana".

Así ha valorado, en declaraciones remitidas a Europa Press, el discurso de Juanfran Pérez Llorca durante su debate de investidura celebrado este jueves, en el que salió elegido 'president' con los votos de su partido y de Vox.

Calero ha asegurado que no constituyen un problema sino una oportunidad tanto "las políticas migratorias que han permitido la incorporación de cientos de miles de ciudadanos a nuestra comunidad, generando bienestar y prosperidad", como "las políticas medioambientales que deben protegernos de los efectos más dañinos del cambio climático, que lamentablemente padecimos el 29 de octubre".

Además, ha señalado que es "especialmente preocupante que el presidente de la Generalitat, en su primer discurso, haya dedicado tan poco tiempo a uno de los principales problemas que padecen los valencianos y las valencianas, que es el problema del acceso a la vivienda". "Ese sí que es un problema real que sufren día a día miles de valencianos y las valencianas", ha remarcado.

"Desde la UGT vamos a seguir vigilantes en cómo se puedan ir implementando estas propuestas", ha asegurado.