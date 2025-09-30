La "calidad" de las frutas y hortalizas de Alicante llega a la feria Fruit Attraction de Madrid

La "calidad" de las frutas y hortalizas de Alicante llega a la feria Fruit Attraction - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las frutas y hortalizas de la provincia de Alicante llegan un año más con su "calidad y variedad" a la feria Fruit Attraction, que se celebra hasta el jueves en Madrid. Así, están presentes la Uva del Vinalopó, las Cerezas de la Montaña, los Nísperos de Callosa d'en Sarrià, la Granada Mollar de Elche, la Alcachofa de la Vega Baja, la Breva de Albatera, el Tomate de Mutxamel y el Dátil de Elche.

En un comunicado, la Diputación de Alicante ha explicado que de nuevo ha viajado a la capital española para difundir estos productos. El diputado de Desarrollo Económico, Carlos Pastor, ha participado en la inauguración de este certamen internacional "que se ha consolidado como plataforma de impulso y expansión mundial y como punto de encuentro comercial y de negocios".

De esta forma, todos estos productos se darán cita hasta el jueves en Ifema bajo el paraguas de la institución provincial alicantina, que, en esta edición, cuenta con un espacio propio de 141 metros cuadrados.

Asimismo, durante las tres jornadas de feria, se llevarán a cabo tres 'showcookings' diarios a las 11.00h, a las 13.30 y a las 16.00 horas, en los que la chef alicantina Aurora Torres dará a conocer las "ricas posibilidades gastronómicas de las frutas y hortalizas alicantinas".

El estand de la Diputación de Alicante en Fruit Attraction contará, además, con la presencia de "reconocidas caras" como la actriz, presentadora y cantante ilicitana Carolina Cerezuela o la periodista y presentadora de los deportes en Antena 3 Angie Rigueiro.

La institución ha explicado que "impulsa" la participación de los consejos reguladores y de las asociaciones agrícolas de la provincia, a los que organiza en un mismo espacio expositivo.

"Somos conscientes de la importancia que tiene este evento como plataforma comercial y de negocios. Por ello, desde hace años nos encargamos de coordinar, agrupar y respaldar económicamente la asistencia de nuestros productos", ha explicado el diputado del área, Carlos Pastor, quien ha estado acompañado en esta jornada inaugural por el alcalde de Cox y diputado provincial, Antonio José Bernabeu.

Con la participación de 2.460 empresas, más de 78.000 metros cuadrados de superficie y una previsión de asistencia de 120.000 profesionales de todo el mundo, la edición de Fruit Attraction de 2025 se perfila como "la mayor" de las que se han celebrado.

PUERTO DE ALICANTE

Por su parte, el Puerto de Alicante ha explicado en un comunicado que este año participa por primera vez en Fruit Attraction con un estand propio bajo el paraguas de Puertos del Estado, por lo que refuerza así su "compromiso" con el sector agroalimentario, uno de los "más dinámicos" de la provincia.

"Conectado a las principales rutas marítimas internacionales y con excelentes accesos por carretera y ferrocarril, el Puerto de Alicante representa una plataforma logística de referencia, competitiva y con un fuerte compromiso con la sostenibilidad", ha apuntado la Autoridad Portuaria de Alicante (APA).

En este sentido, el presidente de la institución portuaria, Luis Rodríguez, ha anunciado la futura puesta en marcha una nave frigorífica "de última generación": "Hemos reservado una superficie terrestre de 3.000 metros cuadrados que, en una segunda fase, podrían ampliarse en otros 2.000, hasta un máximo 5.000 metros cuadrados, para mejorar el servicio que ofrecemos a un sector tan importante para nuestra provincia y para reforzar la competitividad del Puerto".

Próximamente se realizará una consulta preliminar al mercado sobre este proyecto en el que "se primará la sostenibilidad y la eficiencia energética con la incorporación de renovables y en el que se quiere dar participación a todos los agentes de la cadena logística de frío".

En esta edición de la feria, la organización ha dedicado un área al sector de la logística. Se trata de Fresh Food Logistics, que congregará en un mismo espacio a todos los actores de la cadena alimentaria de frío, desde los que almacenan en origen hasta los que ofrecen soluciones en la última milla o el 'e-commerce'.

Según la APA, la provincia de Alicante es una de las de "mayor exportación hortofrutícola en España". "Hasta mayo de 2025, a pesar de la inestabilidad económica mundial, las frutas y los frutos secos incrementaron su exportación en un 25 por ciento. Las legumbres y hortalizas exportaron 290 millones de euros con un descenso de 4,1%", ha concluido.