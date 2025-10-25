Calvé, juez decano de València: "Ante la dana, ¿quién no se va a implicar? La afectación de las víctimas era de todos"

VALÈNCIA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El paso de la catastrófica dana del pasado 29 de octubre ha dejado secuelas en todos los ámbitos de la sociedad y, también, en la justicia, donde se ha visto necesario replantear y aprobar un nuevo protocolo ante este tipo de emergencias, así como la extensión del uso de las nuevas tecnologías para no dejar a la deriva a víctimas ni a detenidos. La colaboración entre órganos judiciales y personal de justicia ya existía antes de la riada y, tras ella, se ha puesto todavía más de manifiesto.

Estas son algunas de las mejoras que deja la riada en los órganos judiciales valencianos, que se volcaron en una situación a la que nunca se habían enfrentado, con situaciones de juzgados detrozados, un elevado número de detenidos por saqueos y una cifra de muertos que llegaba como un goteo hasta alcanzar las 229. El juez decano de Valencia, César Calvé, en una entrevista concedida a Europa Press, resume de forma clara esas horas posteriores a la barrancada: "Cuando existe un suceso así, de estas características, ¿quién no da lo máximo que puede?; ¿quién no se va a implicar? La afectación de las víctimas era de todos".

"Solo hay que acordarse de los voluntarios que acudieron a ayudar a desconocidos, un ejemplo para todos", ha manifestado en la entrevista, en la que hace un repaso de la actuación judicial con la riada, que ha dejado además de las víctimas mortales cuantiosos daños personales y materiales. "Ha sido lo más impactante a lo que me he enfrentado desde que estoy en el cargo", ha resumido.

Calvé, miembro nato de la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), se encargó, junto a otros compañeros, de coordinar los juzgados de Valencia no afectados por la dana y de dar soluciones y apoyo a los que sí lo estaban.

La dana dejó daños muy importantes en algunos juzgados como los de Catarroja, Torrent o Requena, sobre todo los primeros, puesto que no disponían de una sede. "Al día siguiente de la riada, el 30, empezamos una serie de sesiones extraordinarias para adoptar medidas en relación con los partidos judiciales más afectados, especialmente con Catarroja", ha dicho.

Respecto a los juzgados de Torrent, el decano ha explicado que la sede no se vio afectada aunque sí presentaba daños materiales importantes y tenía que atender la situación de otras poblaciones próximas afectadas por la dana como Paiporta; y, sobre Requena, ha comentado que, sobretodo, existían problemas de comunicación.

Las primeras actuaciones se centraron, según ha explicado, en mantener el servicio de guardia. "Esto era lo más importante para el tema de los levantamientos de cadáveres, la práctica de autopsias e identificación de cuerpos. La gran preocupación era que el sistema funcionara lo más rápido posible para poder entregar los cuerpos a las familias", ha expuesto.

"Nunca se dejó de prestar el servicio de guardia en ningún sitio", ha insistido el decano. La actividad de guardia en Requena y Torrent se pudo mantener, pero en Catarroja "había que hacer algo", ha dicho. Así, pensaron en habilitar una zona de la Ciudad de la Justicia de València como juzgado de guardia de Catarroja.

El 3 de noviembre ya estaba habilitado este juzgado: "Los tiempos de respuesta de la administración prestacional para los locales y sedes afectados eran muy rápidos. Se habilitó la Junta Electoral Provincial de València como juzgado de guardia de Catarroja, con entrada desde el exterior, vigilancia y seguridad. Y se mantuvo hasta agosto, cuando pudo regresar a Catarroja", ha explicado.

Tras este primer paso, luego había que seguir con la actividad judicial ordinaria de Catarroja --las no referidas a guardias-- y a finales de noviembre se autorizó una zona en la Ciudad de la Justicia de València. "Se habilitó un espacio interior y se hizo un buen trabajo. Se ha intentado, dentro de nuestras limitaciones de espacio, que pudieran ejercer su actividad de la mejor manera posible", ha valorado.

SAQUEOS

La "rapidez" era también necesaria para dar respuesta a los detenidos por los saqueos que se sucedieron apenas uno o dos días después de la dana --casi 500 hasta el 15 de noviembre, según las estimaciones ofrecidas en su momento por el Gobierno--. Para ello era necesario que siguiera funcionando "correctamente" el juzgado de guardia.

Respecto a los detenidos en zonas de partidos judiciales afectados por la riada a los que no se podía acceder de forma correcta, como era el caso de Torrent, se acordó trasladar a los arrestados a un espacio habilitado en la Ciudad de la Justicia desde donde se hacía una videoconferencia con el juez de guardia de Torrent, se le escuchaba y se adoptaban las medidas pertinentes, como el ingreso o no en prisión. "Se organizó todo telemáticamente", ha dicho el juez decano.

Esta situación se prolongó los primeros días tras la dana con unos 15 detenidos, ha recordado el juez decano. "Y no intervino así solo València, sino que la situación podía extenderse a otros juzgados que prestaban su sede como Paterna o Llíria, por ejemplo".

"Los detenidos estaban físicamente aquí, en Paterna o en Llíria, desde donde declaraban por videoconferencia, y el juez correspondiente adoptaba la medida más oportuna para ellos", ha resumido. "Esto era necesario para el cumplimiento de plazos", ha subrayado, al tiempo que ha recordado que este mecanismo ya se ha utilizado en experiencias anteriores como con el tema de la Covid-19. "Esa experiencia nos vino bien y los juzgados ya se están acostumbrados a las videoconferencias, que cada vez se están extendiendo más", ha apostillado.

NUEVO PROTOCOLO

El juez decano ha explicado que previamente a la dana ya existía un protocolo de grandes catástrofes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y otro de la sala de gobiernod el TSJCV, que sirvieron de base ante la dana pero la situación fue "muy excepcional" y "había que actuar rápido". "Tuvimos que adoptar muchos acuerdos en la sala de Gobierno. Hacíamos las propuestas al Consejo y directamente se ratificaban las decisiones de los partidos judiciales", ha señalado.

"Esta situación --ha insistido-- era excepcional. No se trataba de un incendio o la caída de un avión. La riada abarcaba gran parte de la provincia de Valencia y había muchas consecuencias personales y materiales".

Así, la dana les ha servido para actualizar y aprobar un nuevo protocolo del TSJCV: "Se ha aprobado ese nuevo protocolo con espíritu dinámico, incorporando mejoras tras las experiencias vividas y que nos puedan servir para las alertas rojas en Valencia, por ejemplo. El pasado octubre ya tuvimos que aplicar este nuevo protocolo ante la alerta roja y funcionamos bien", ha indicado.

El decano ha explicado que se han regulado algunas cuestiones como el cierre de edificios judiciales ante una emergencia o catástrofe, competencias, supuestos o desplazamientos. "La prioridad --ha añadido-- es salvaguardar la integridad de las personas y evitar riesgos innecesarios". Esta sigue siendo la base del nuevo protocolo y del actuar de los jueces de Valencia.

La dana, ha resumido, es "algo que nadie se esperaba, para lo que no estábamos preparados. Y la respuesta de la justicia fue de ayudar y agilizar por el bien del ciudadano". "Sin duda alguna es lo que más me ha marcado en mi carrera. Es muy difícil deslindar lo personal cuando trabajas en estas situaciones", ha concluido.