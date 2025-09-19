El calzado valenciano aborda cómo "potenciar" la atención al cliente con inteligencia artificial

ALICANTE, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sector del calzado de la Comunitat Valenciana ha abordado cómo aplicar inteligencia artificial (IA) en WhatsApp para "potenciar" el desarrollo de negocio de las marcas y el servicio de atención a los clientes.

La Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (Avecal) y Lixsa.AI han organizado un seminario web en el que "se han aportado las claves para transformar este canal conversacional en una vía de comercialización para las empresas".

Por su parte, el director de producto (CPO) de Lixsa.AI, Martín Díaz, ha señalado que "el uso de esta aplicación no ha dejado de crecer en los últimos años frente a la caída progresiva de otros medios más tradicionales", como el correo electrónico o el SMS, según ha informado Avecal en un comunicado.

En este sentido, Díaz ha señalado que WhatsApp 'marketing' "cuenta con una ratio de apertura cercana al 90 por ciento", lo que "supera notablemente el 20% que se consigue con el envío de correos electrónicos comerciales".

Asimismo, el CPO ha indicado que el impacto de esta herramienta se percibe en otros indicadores como el número de clics (CTR), que "llega a multiplicar por diez a los del 'email', alcanzando hasta un 40% de los receptores". En el caso de las conversiones o ventas, Díaz ha asegurado que "también existe diferencia", ya que mientras que en el correo ronda el 10%, en WhatsApp "supera el 35%".

La herramienta desarrollada por Lixsa.AI permite "ofrecer respuestas orgánicas que simulan una conversación natural con el cliente, diferenciándose de los 'chatbots' clásicos". Este instrumento, basado en IA, "es capaz de derivar consultas de clientes al miembro del equipo de la empresa más adecuado en función del caso y del historial que tenga en el CRM de la compañía".

Otro de los puntos "fuertes" de este instrumento, según Avecal, es que "permite recuperar hasta cuatro veces más carritos de compra abandonados en comparación con 'email' o SMS, gracias a la personalización de los mensajes y a las notificaciones proactivas". Además, el sistema "mantiene la humanización de la atención al cliente, lo que hasta ahora era un reto en el 'marketing' conversacional".