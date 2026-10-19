Cámara Valencia reclama agilidad "de una vez por todas" a las administraciones ante el ritmo de cambio que marca la IA

Noche de la Economía Valenciana - EVA RIPOLL/CÁMARA

VALÈNCIA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cámara Valencia, José Vicente Morata, ha reivindicado en la Noche de la Economía Valenciana que las administraciones públicas sean "capaces, de una vez por todas, de simplificar procedimientos", mejorar su coordinación y reducir los tiempos de respuesta, porque el avance de la inteligencia artificial (IA) obliga a "incrementar la velocidad de cambio en todos los ámbitos que afectan a la competitividad".

Así lo ha señalado en un encuentro que ha reunido en el Palacio de Congresos de València a representantes del tejido empresarial e institucional valenciano y que ha tenido como país invitado a Reino Unido.

El acto, presidido por José Vicente Morata, ha contado con la participación del embajador británico en España, Sir Alex Ellis y tiene como protagonistas a las empresas galardonadas con los Premios Cámara 2026.

El presidente de Cámara Valencia ha arrancado su discurso con un recuerdo para las personas afectadas por el temporal de los últimos días. A continuación, ha transmitido un mensaje sobre que "tenemos razones para confiar en el futuro de nuestra economía".

Morata ha expuesto que la economía valenciana es "capaz de atraer inversión extranjera y generar inversión propia, en sectores innovadores", pero ha advertido que "hoy la competitividad no depende solo de cada empresa".

"Durante años hemos hablado de innovación y transformación digital. Hemos creado instrumentos para impulsarlas y contamos con universidades e institutos tecnológicos que generan conocimiento de gran calidad. Pero ahora la inteligencia artificial está transformando profundamente la manera de producir, de organizar el trabajo y de competir. Eso nos va a obligar a incrementar la velocidad de cambio en todos los ámbitos que afectan a la competitividad", ha advertido.

Morata ha apuntado que esto solo se logrará "con la colaboración de las administraciones", y ha reprochado que "no podemos pedir a las empresas que adapten sus procesos en cuestión de meses y aceptar que determinadas autorizaciones o decisiones administrativas se prolonguen durante años".

El representante cameral ha destacado cómo la crisis de la dana de 2024 requirió a las administraciones públicas ser "capaces de movilizar recursos, coordinar esfuerzos y agilizar actuaciones". "Esa experiencia debe servirnos para demostrar que podemos trabajar con otros tiempos, manteniendo las garantías necesarias", ha agregado.

"Tenéis que ser capaces, de una vez por todas, de simplificar procedimientos, mejorar la coordinación entre administraciones y reducir los tiempos de respuesta", ha subrayado Morata.

José Vicente Morata ha expuesto que "estamos atravesando unos tiempos de incertidumbre y cambios tan rápidos que nos producen vértigo", pero ha asegurado que las empresas cuentan con "activos" para hacer frente a la situación. "Ahora es fundamental recuperar la confianza en nuestras propias capacidades, sin poner en riesgo un entorno de estabilidad, seguridad jurídica, transparencia y calidad institucional que permita a las empresas invertir y planificar su futuro", ha añadido.

El presidente de Cámara Valencia ha asegurado que las empresas tienen ante ellas "grandes oportunidades para generar riqueza, crear empleo de calidad para nuestros jóvenes y mejorar el bienestar de nuestra sociedad". "Y debemos hacerlo a tiempo. Porque hoy la velocidad de ejecución es también un factor decisivo de competitividad", ha remarcado.

TÚNEL PASANTE Y ACCESO NORTE AL PUERTO

En ese sentido, ha recordado que la valenciana es una economía de pymes y que en estas empresas se deben volcar los esfuerzos. Las pequeñas y medianas empresas valencianas forman parte de un modelo económico basado en "el emprendimiento, la empresa familiar y el arraigo al territorio". El reto, ha recalcado, "no es cambiar ese modelo, sino fortalecerlo".

En este marco, Cámara Valencia ha asegurado que las empresas seguirán "atrayendo inversiones para la ciudad" y defendiendo los proyectos que son fundamentales para el futuro", como las infraestructuras portuarias y aeroportuarias, el túnel pasante, el túnel Serrería y el acceso norte al Puerto de Valencia.

"Y sin duda el desarrollo del área metropolitana de Valencia, que va a ser el principal vector de crecimiento territorial en el Sur de Europa. Y voy a trabajar para que todas las administraciones se comprometan con este objetivo", ha apuntado.

PREMIOS CÁMARA 2026

En esta edición, Cámara Valencia ha reconocido a ITV Ice Makers (Premio Impulso a la Internacionalización); SH Hoteles (Premio a la Sostenibilidad Empresarial); GDES (Premio a la Economía Digital); Transportes Remedios Torres (Premio a la Excelencia Empresarial) e Intertronic Internacional (Premio a la Innovación en la Empresa).

Además, la institución ha rendido homenaje a la trayectoria empresarial de Rafael Milla Navarro, presidente del Grupo Raminatrans, y ha distinguido a Octopus Energy España como empresa británica establecida en Valencia.

La elección de Reino Unido como país invitado ha permitido poner de relieve la estrecha relación económica entre ambos territorios. La inversión británica genera más de 13.000 empleos en la Comunitat Valenciana y ha superado los 1.000 millones de euros en flujos de inversión extranjera directa durante los últimos cinco años, según Cámara Valencia. Esta relación se refleja también en la presencia de empresas tecnológicas y energéticas, así como en las cadenas de suministro de grandes compañías industriales establecidas en la Comunitat.