Cámaras de Comercio agradecen la labor de Mazón y confían en "una transición que permita diálogo y estabilidad"

VALÈNCIA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana han manifestado que "respetan" la decisión de dimisión del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, y han agradecido "la colaboración institucional y la labor desarrollada durante su mandato".

Además, en un comunicado, han señalado que "confían en que se produzca una transición que permita una senda de diálogo, estabilidad y apoyo al desarrollo económico y social en beneficio de la Comunitat Valenciana y de su tejido productivo".

El Consejo de Cámaras ha destacado que el Consell de Mazón "ha impulsado medidas orientadas a reforzar la competitividad del tejido empresarial, favorecer la inversión y reducir las cargas administrativas y burocráticas".

"Entre ellas, la reducción de la presión fiscal que soportan las empresas y familias, la simplificación de trámites administrativos, la atracción de inversión para nuestro territorio y la voluntad de mantener un diálogo constante con los agentes económicos y sociales", ha resaltado.