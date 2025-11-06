Camarero acusa a Cuerpo de "manipular" las cifras de ayudas a afectados por la dana y le reprocha "maquillaje sanchista"

Imagen de archivo de la portavoz y vicepresidenta primera del Consell en funciones, Susana Camarero, junto a Martínez Mus - Roberto Plaza - Europa Press

VALÈNCIA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Consell y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda en funciones, Susana Camarero, ha acusado este jueves al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, de "manipular" las cifras de las ayudas entregadas por el Gobierno a los afectados por la dana y le ha reprochado que haga "maquillaje sanchista".

Así lo ha indicado en unas declaraciones distribuidas a los medios tras las manifestaciones de Cuerpo quien, en una visita a Sedaví (Valencia), ha cifrado en 8.200 millones de euros el dinero del Gobierno que "ha llegado ya a Valencia" para la reconstrucción tras la dana, un año después de la catástrofe, lo que supone "más o menos el 10,3% del PIB de la provincia".

Además, Cuerpo ha destacado que el Consorcio de Compensación de Seguros ha gestionado "más del 98%" de las 250.000 solicitudes recibidas tras la dana y "ha desembolsado ya indemnizaciones por en torno a 4.000 millones de euros".

Sin embargo, Camarero le ha afeado que diga "más bulos" con las cifras, que le ha acusado de "inflar" y de "mezclar indemnizaciones y préstamos con ayudas reales". "Dice haber pagado 8.200 millones, pero sólo 1.123 millones han llegado realmente a familias y empresas. Es decir, el 6,7% de lo que el sanchismo prometió a los valencianos para ayudarles en la reconstrucción", ha replicado la portavoz del Consell en funciones.

"Y lo más indignante, lo más lamentable de todo es que hoy, más de un año después, el gobierno todavía debe 565 millones de euros a las familias que pidieron ayudas de primera necesidad. Más de 34.000 familias siguen sin cobrar las ayudas de primera necesidad", ha añadido.

La portavoz del Consell ha señalado que, por contra, la Generalitat ha sido "mucho más eficaz, mucho más cercana y mucho más eficiente respecto a las ayudas" con "240 millones en ayudas directas a 27.000 hogares ya pagados".

"Y del 'si necesitan recursos que los pidan de Pedro Sánchez', hoy, un año después, miles de valencianos siguen esperando respuestas y ayudas reales", ha lamentado y ha insistido: "Mientras los ministros Cuerpo y Diana Morant presumen de cifras, la realidad es que el Gobierno maquilla los datos para ocultar su incompetencia y su falta de gestión".