Camarero defiende las estadísticas de migrantes para darles una "mejor respuesta" y ve "manipulación" en la oposición

VALÈNCIA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y portavoz del Consell, Susana Camarero, ha acusado a la oposición de izquierdas de "manipular" y realizar críticas "sin fundamento" respecto a la aprobación para realizar "estadísticas diferenciadoras" entre "población nacional" y "población migrante", algo que para Camarero busca "dar una mejor respuesta" a la situación de los migrantes.

Así se ha manifestado este martes Camarero en la rueda de prensa posterior al Pleno del Consell, al ser preguntada por la aprobación este lunes por parte de PP y Vox en la comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de Les Corts de una propuesta de resolución presentada por esta segunda formación para instar al Consell a que incorpore al Plan Valenciano de Estadística 2025-2028 una serie de "estadísticas diferenciadoras" entre "población nacional" y "población migrante", siempre "en la medida de las posibilidades técnicas y materiales".

Al respecto, la portavoz ha defendido que conocer la realidad "con datos precisos garantiza una equidad y una transparencia" y ha considerado que el hecho de "mejorar la información que se tiene con datos complementarios puede beneficiar las respuestas" en política migratoria.

"Acusar a este gobierno de racista no solamente es manipulador, sino que es tendencioso y falso", ha aseverado, al tiempo que ha insistido que las estadísticas sobre personas migrantes "tienen que servir de oportunidad" para "estudiar cuál es la situación y buscar una mejora o dar una respuesta más adecuada a posibles problemas".

Además, ha acusado a PSPV y Compromís de "abandonar a su suerte" a las personas migrantes del Aquarius cuando gobernaban en el Botànic y ha reprochado que "nunca" exigen al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "ponga orden a la no política migratoria", por lo que considera que "la izquierda valenciana no está para dar lecciones".

Ha insistido en que los datos que se obtengan "van a ir dirigidos a dar las mejores respuestas y que en ningún caso van a perjudicar la situación", al tiempo que ha indicado que el INE "computa datos de delitos por migrantes o no migrantes". "Hay que ser más cuidadosos y no buscar este tipo de enfrentamientos y este tipo de cortinas de humo que no llevan a ningún sitio", ha reclamado.

"BUSCAR CONFLICTO"

Cuestionada por declaraciones del síndic del PSPV, José Muñoz, quien ha alertado que esta medida contribuye a los discursos de odio, Camarero ha sostenido que son afirmaciones "basadas en la bronca, el señalamiento y la acusación infundadas" y ha afeado que el socialista "utiliza cualquier cosa para abroncar y buscar conflicto".

A renglón seguido, ha instado a Muñoz a "ponerse a trabajar" y ha acusado al PSPV de no aportar "ni una sola propuesta" para el Plan de Estadística y ahora "criticar sin fundamento alguno". Así, ha cuestionado que el socialista "no valore por qué el INE recoge estadísticas separadas de delitos o no haga alusión a la falta de política migratoria del Gobierno".

En la misma línea, ha afirmado que si hay "una crisis humanitaria" en algunas autonomías y una "situación migratoria insostenible" es "por culpa de que tenemos un Gobierno de España que no hace sus deberes en política migratoria, que podría haber puesto en marcha Frontex y no lo hace, por lo tanto arriesga a las personas en manos de las mafias; que no está haciendo política migratoria en los países de origen para ayudar a menores y no menores a tener un futuro en sus países de origen; y que no está trabajando con esa política circular que ayudaría a que viniesen a trabajar y que fuese una política migratoria ordenada".