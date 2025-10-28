Camarero defiende que Mazón ha dado "todas las explicaciones" sobre el día de la dana y rechaza "entrar en el minutaje"

VALÈNCIA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y portavoz del Consell, Susana Camarero, ha defendido que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, durante este año ya ha dado "todas las explicaciones cada vez que se le ha preguntado" sobre el 29 de octubre --el día de la dana-- y ha contestado "en numerosas ocasiones sobre estas cuestiones", además de que "ha dado cuenta incluso de las llamadas que realizó" aquella jornada, por lo que ha manifestado que no tiene "nada más que añadir" al respecto y ha rechazado "entrar en el debate sobre el minutaje".

De este modo lo ha manifestado, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, preguntada por las últimas informaciones de que en la tarde del 29O el jefe del Consell acompañó a la periodista Maribel Vilaplana a un aparcamiento situado en la Glorieta tras dejar el restaurante El Ventorro, un desplazamiento no conocido hasta la fecha.

Frente a ello, ha lamentado la "sucesión de bulos" de los últimos meses --"quiero recordarlo porque a veces se nos olvida"-- sobre lo que hizo el 'president' de la Generalitat el día de la dana. "Se han ido sucediendo una serie de bulos a lo largo de este último año y la realidad es que el 'president' ya ha dado todas las explicaciones", ha sostenido, por lo que ha indicado que no tiene "que aportar absolutamente nada más" sobre esta cuestión.

"Primero se dijo que estaba incomunicado, se llegó a decir en sede parlamentaria por parte del presidente del Gobierno --Pedro Sánchez-- que había apagado el móvil, se dijo por parte de la delegada del Gobierno que estaba en el Cecopi dando órdenes, se llegó a decir que estaba comiendo primero con --la exconsellera-- Nuria Montes, luego con el presidente de la CEV luego con --el expresidente-- Zaplana, con --Francisco-- Camps, con Zaplana y Camps, que comió con --Alberto Núñez-- Feijóo, que comió con empresarios...", ha relatado.

Cuestionada sobre las informaciones que revelan que testimonios aseguran que Mazón llegó al Palau de la Generalitat cerca de las 20.00 horas, Camarero ha insistido en que el jefe del Consell "ha dado las explicaciones cada vez que le han preguntado" y ha rechazado "entrar en el debate del minutaje y del horario por minutos".

Y ha rebatido: "También ha explicado que estaba comunicado, cosa que durante meses han negado y ha habido un bulo durante mucho tiempo de que estaba incomunicado, un bulo alimentado por el propio presidente del Gobierno en sede parlamentaria".

"LA MISMA VARA DE MEDIR"

Dicho esto, ha manifestado que le gustaría "que se aplicase la misma vara de medir con el mismo nivel de exigencia y de explicaciones a otros representantes o miembros del Gobierno que tuvieron mucho que decir y que tuvieron responsabilidades en la dana".

"Porque 12 meses después seguimos sin conocer y sin que se nos haya aclarado dónde estuvieron o qué llamadas realizaron desde los responsables de la Confederación Hidrográfica del Júcar, de Aemet, la delegada del Gobierno --Pilar Bernabé-- o la ministra valenciana Diana Morant, que no sabemos ni qué hizo esa tarde ni los meses sucesivos", ha criticado.

También ha mencionado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; a la exministra Teresa Ribera, "que lleva un año entero sin venir a Valencia"; al presidente del Gobierno, "que estaba en la India"; y "un largo etcétera de distintos responsables que no han dado en ningún momento absolutamente ninguna explicación, a los que no se les pregunta nada y algo que tuvieron que ver también en las decisiones que se tomaron durante esa tarde", ha esgrimido.

Finalmente, cuestionada sobre si ella conocía el camino que realizó el 'president' tras su salida del restaurante El Ventorro y por la hora a la que llegó al Palau de la Generalitat la tarde del 29O, la vicepresidenta primera ha evitado contestar y ha replicado que "lo que es relevante" en su calidad de portavoz es dar cuenta a los periodistas "de los asuntos que el Consell trata cada semana en las reuniones y no de estas cuestiones". "He contestado y no me voy a salir de las respuestas que ya he trasladado anteriormente", ha zanjado.