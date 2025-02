Camarero dice que es Aemet quien "tiene que explicar qué información tenía" el 29O: "Cada vez quedan más dudas"

Garantiza que el Consell contestará "en tiempo y forma" a la jueza de Catarroja sobre si fue alguna autoridad al Cecopi antes del ES-Alert

VALÈNCIA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera, portavoz del Consell y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha argumentado que es la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) la que tiene que "explicar qué información tenía de cuánto iba a llover" el pasado 29 de octubre --el día de la dana-- y si esta la transmitió al resto de agencias estatales "para que se tomasen medidas" porque, a su juicio, "cada vez que hablan todavía nos quedan más dudas".

"Quedan muchas preguntas encima de la mesa, y que tendrán que ser respondidas para entender qué pasó ese día y saber si las actuaciones de ambas agencias estatales --Aemet y la CHJ-- fueron o no las adecuadas", ha sostenido en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, preguntada por la difusión de un audio de una conversación telefónica entre una trabajadora de Aemet y una técnica del servicio de Emergencias de la Generalitat el día de la dana.

Camarero ha considerado necesario "hacer un recuerdo de lo que dice esa grabación" por parte de la trabajadora de Aemet: "Dice que no nos preocupa la situación de València ciudad y quiero recordar que motivado por la dana hay 17 fallecidos. Por lo tanto, fallaron en las predicciones. Hablaron de que lo peor llegaba de las tres a las seis, hablando de 180 litros cuando cayeron 900".

Por tanto, ha sostenido que "cada vez que hablan" las "agencias estatales, primero la Confederación --Hidrográfica del Júcar-- y ahora Aemet", todavía "nos quedan más dudas". "El día 29 a mediodía, el presidente de Aemet en la Comunitat Valenciana hizo unas declaraciones en las que decía a partir de las seis --de la tarde-- se desplazaban --las lluvias-- hacia Cuenca y hacia el norte", ha apuntado.

Según Camarero, estas manifestaciones son "las mismas que recogió la delegada del Gobierno", Pilar Bernabé. "Y conociendo las últimas informaciones de Aemet, empiezan a surgir preguntas que yo le hago de otra manera", ha asegurado. Por ello, ha preguntado a la Agencia Estatal de Meteorología si aquel 29O trasladó a la Delegación del Gobierno "que iban a llover los 800 o 900 litros como así llovieron o los 150 o 180 que mantuvieron públicamente".

Además, ha cuestionado si Aemet, "estando presente en el Cecopi", trasladó "a las cinco de la tarde" del 29 de octubre "que estaba lloviendo 800 litros y si "se puso en coordinación con la Confederación --Hidrográfica del Júcar-- para que se tomasen medidas y para decir oye que está lloviendo esta cantidad de 800 o 900 litros y esto va a suponer un incremento en los caudales, mirad a ver qué hay que hacer".

APUNTA A "LAS AGENCIAS DE PEDRO SÁNCHEZ"

Por eso mismo, ha preguntado si las "agencias del Gobierno de España" como Aemet "contaban con la información que luego hemos conocido a posteriori" de los 800 o 900 litros trasladaron "que esa lluvia tenía que llevar a adoptar determinadas decisiones". "Yo creo que es Aemet la que tiene que explicar", ha afirmado.

Para la vicepresidenta primera del Consell, en este momento "quedan muchas dudas sobre la mesa" sobre "cuál es la información real que tenía" Aemet el 29O, así como "cuándo tenía esa información" y "qué información coordinó con el resto de las agencias estatales, de las agencias de Pedro Sánchez, las agencias que la delegada del Gobierno ha dicho que eran su responsabilidad, y qué trasladó a las reuniones del Cecopi".

"En aquellas reuniones, y lo hemos visto, se habló de la presa de Forata y en ningún momento se habló del barranco del Poyo. Estaban preocupados por los litros, el volumen de lluvia que iba a caer. Tendrían, entiendo, que coordinarse con la Confederación --Hidrográfica-- para tomar medidas adecuadas", ha expuesto.

"MUCHAS PREGUNTAS ENCIMA DE LA MESA"

Por lo tanto, según Camarero, "las declaraciones de la CHJ y de Aemet lo que demuestran es que quedan muchas preguntas encima de la mesa, y que tendrán que ser respondidas para entender qué pasó ese día y para saber si las actuaciones de ambas agencias estatales fueron o no las adecuadas".

Dicho esto, preguntada por si Emergencias trasladó la información de la previsión de lluvias facilitada por Aemet, la portavoz del Consell ha asegurado que "Emergencias es Emergencias y está allí" en el Cecopi, por lo que es la agencia estatal "la que tiene que trasladar la información de cuánto iba a llover" y la que transmitió es que "no pasaba nada en la ciudad de Valeècia y que iban a llover 150 o 180 litros". "No trasladó, que sepamos, información sobre que iba a llover 900 litros. La pregunta es, ¿la tenía o no la tenía?", ha deslizado.

CONTESTAR A LA JUEZA "EN TIEMPO Y FORMA"

Por otro lado, sobre el requerimiento de la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja a la Conselleria de Emergencias e Interior para que aclare si fue alguna autoridad al Cecopi antes de enviar el ES-Alert, aparte de sus integrantes, Camarero ha garantizado que el Gobierno valenciano proporcionará las "aclaraciones" que solicita "en tiempo y forma, como se ha hecho hasta la fecha", al tiempo que ha rechazado realizar "ninguna valoración" antes de contestar a la jueza "por respeto al procedimiento judicial".

"Cada uno tiene la responsabilidad que tiene y, en este momento, nosotros esperaremos a ese plazo que nos ha dado la jueza, contestaremos a la misma y, a partir de ahí, les trasladaremos la información, como hemos dicho en situaciones anteriores", ha zanjado.

En esta línea, cuestionada por si el 29 de octubre estaba presente en el Cecopi alguna autoridad más antes de enviar la alerta --información que requiere la jueza a la Conselleria de Interior y Emergencias-- y si esa persona era el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, la vicepresidenta del Consell ha insistido en que a la justicia se le contestará "en tiempo y forma".

"LO TRASLADAREMOS PUNTUALMENTE"

Y preguntada por cómo se podrá atender este requerimiento dado que no hay actas ni grabaciones de las reuniones del Cecopi, Susana Camarero ha especificado que la jueza "ha dado un plazo para contestar qué personas estaban allí, más allá de las que ya se ha contado en los días anteriores, donde se explicó el procedimiento y las personas que forman parte del Cecopi".

"En cuanto se dé cuenta, nosotros lo trasladaremos puntualmente", ha añadido la vicepresidenta, que ha apuntado que no existe "ningún registro ni de estas reuniones ni de ninguna" porque en la normativa del Cecopi "no se establece que se tenga que recoger ni que se tengan que grabar esas reuniones".

En otro orden de asuntos, interpelada sobre en calidad de qué compareció el jefe del Consell a las 21.30 horas del pasado 29 de octubre desde el Centro de Coordinación de Emergencias, Susana Camarero ha asegurado que Mazón "siempre habla en calidad de 'president' de la Generalitat allí donde comparece".

VOTACIÓN EN LES CORTS

Sobre si le preocupa la imagen que pueda dejar la votación de la propuesta de Compromís que obligará a todos los diputados a posicionarse sobre si el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, debe dimitir o no por su gestión de la dana del pasado 29 de octubre, que se debatirá este miércoles y jueves en Les Corts, la portavoz del Consell ha argumentado que lo que le "preocupa y ocupa" al Gobierno valenciano durante "todos los días" es "la recuperación de las zonas afectadas".

"Y a eso nos dedicamos", ha subrayado, para seguidamente afear a otras formaciones que estén "en el cálculo electoral, en sus cuestiones partidistas" mientras el Consell, ha defendido, se centra en "ayudar, atender, acompañar y buscar soluciones, que son muchas las necesidades de los afectados". "En eso estamos y eso es lo que nos preocupa", ha señalado.